بالصور: قرش يهاجم نجمة لبنانية!

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نجت الفنانة اللبنانية نور صعب من حادث كاد يودي بحياتها أو يسبب لها إصابة خطرة، بعدما تعرض لهجوم من اسماك القرش في منطقة "رأس محمد" في شرم الشيخ.



وكشفت صعب في تصريحات لها أنها خلال قضاء اجازتها في مصر، توجهت الى ممارسة هوايتها بالغطس في منطقة "رأس محمد"، حيث تعرضت للهجوم.

وتشارك الممثلة الشابة في الموسم الرمضاني المقبل عبر أعمال عدة تتنوع بين الكوميدي والاجتماعي، من أبرزها "الهيبة"، و"سايكو"، و"بقعة ضوء"، و"هواجس عابرة"، و"حكم الهوى".

ويُعرض لصعب حالياً مسلسل "فخامة الشك" على شاشة Mtv اللبنانية من الأحد الى الاثنين، حيث تشارك في العمل الدرامي بشخصية "عفاف" العشيقة السرية لـ"هشام" (يوسف حدّاد)

ويضم "فخامة الشك" إلى جانب نور في البطولة نخبة من أبرز نجوم الدراما اللبنانية على رأسهم يورغو شلهوب وسابين ووسام حنّا وإلسا زغيب ويوسف حدّاد ومجدي مشموشي وجيسّي عبدو، إضافة الى الفنّانين القديرين فؤاد شرف الدين وأحمد الزين وتقلا شمعون ومارسيل جبّور ومارينال سركيس.

ويتناول "فخامة الشك" على مدى نحو خمسين حلقة من تأليف وسيناريو وحوار كلوديا مارشيليان وإخراج أسامة الحمد، صراعات حادة بين أطراف نافذة، تتشابك في خطوطها مع علاقات حبّ معقدة، وتسلك دروب الانتقام التي تكون تارة عبثية، ولكنها دائماً محكومة بـ"الشك".

ويعتبر "فخامة الشك" باكورة التعاون الإنتاجي بين شركتي"الصدى" و"غولد تاتش" للموسم الحالي، في شراكة من شأنها تأمين الظروف الإنتاجية والفنية الملائمة لعمل يضع بصمة متقدمة في الدراما اللبنانية.



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