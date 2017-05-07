ما حقيقة وفاة الممثل السوري وائل رمضان بأزمة قلبية

A + A -

انتشر عبر صفحات فيسبوك خبر يفيد بإصابة الفنان السوري وائل رمضان بأزمة قلبية ووفاته على اثرها.

لكن الفنان وائل رمضان نفى بنفسه نبأ وفاته، حيث توجه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بالشكر إلى كل من سأل عنه بعد سماعه شائعة الوفاة، مؤكداً أنه بخير وأن ما نشرته بعض الصفحات هو شائعة مغرضة.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت نبأ وفاة الفنان رمضان إثر نوبة قلبية.

وسيظهر رمضان في الموسم المقبل في مسلسل “جنان نسوان” تأليف وإخراج فادي غازي، كما يحلّ ضيفاً على مسلسل “سايكو” تأليف أمل عرفة وزهير قنوع، وإخراج كنان صيدناوي.