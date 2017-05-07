محامي سعد لمجرد يفجّر مفاجأة... موكله اعتدى على الفتاة ولكن ...

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لها - كشف محامي النجم المغربي سعد لمجرد أن موكله قام فعلاً بالاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمته بالاغتصاب، لكن بالضرب رداً على ضربه اياه بدايةً وليس جنسياً.

وقال المحامي إيريك دوبون موريتي في تصريح لمجلة TelQuel الفرمسية إن لمجرد صفع بريول مرةً واحدة رداً على اعتدائها عليه بالضرب.

ونفى كل ادعاء من قبل الفتاة حول اغتصابها من قبل موكله، مشيراً الى تقرير فحص الحمض النووي الذي يؤيد أقوال الأخير.

وأضاف أن لمجرد اتفق مع بريول على كل شيء قبيل الذهاب الى الغرفة، حيث غيرت رأيها وبدأت بضربه، ما دفعه الى صفعها.