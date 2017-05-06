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عاصي الحلاني تزوج سراً!

6
MAY
2017
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يؤكد الفنان عاصي الحلاني انه تردد لبعض الوقت في الزواج من كوليت بولس، لأن ارتباطه بها تم في بداية مشواره الفني، فقد كان يخشى أن يحد زواجه من طموحاته الفنية.

 

ويشدد عاصي على أن زوجته ساعدته كثيراً في بداية حياته الفنية، وتحملت الكثير من أجله، موضحاً أنه كان يضطر أحياناً الى الغياب عنها لفترات طويلة تتراوح ما بين شهرين أو ثلاثة، لكنها رغم ذلك لم تتذمر يوماً، بل كانت على العكس تقدّم له الدعم باستمرار.

 

ويشير الحلاني الى أن الغيرة بين الزوجين أمر طبيعي، لافتاً إلى أن زوجته تغار عليه، وأنه يحب ذلك منها لأن الغيرة تجدد الحب، فالزوجة التي لا تغار على زوجها تكون لا تحبه.

 

ويحرص عاصي دائماً على ألاّ يُغضب زوجته لأنه يحبها كثيراً، كما أنه يعشق تمضية أوقات فراغه وسط عائلته، لأن النجاح الأسري يهمه بقدر النجاح الفني.

 

والجدير ذكره ان الحلاني لم يحتفل بزفافه لأنه تزوج سراً، لكن بعد مضي سنة نشر خبر زواجه في العلن.

 

(لها)

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