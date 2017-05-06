بالصور - ماذا فعل حسين الجسمي أمام 70 ألف سعودي؟

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بدعوة من الإتحاد السعودي لكرة القدم، وبمناسبة فوز نادي الهلال لكرة القدم بموسم 2016/2017 ل دوري جميل السعودي، شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" في إحتفالات التتويج وقدم أمام الجمهور السعودي الحاضر في مدرجات ستاد الملك فهد الرياضي وأمام المتابعين عبر الشاشات التلفزيونية، وبعزفه على البيانو، أغنية " ذاك المدرج" التي كتبت ولحنت خصيصاً بمناسبة الفوز من كلمات فيصل السديري وألحان "سهم" وتوزيع هادي شرارة.

وأعرب الجسمي عن فخره بالغناء في هذه الإحتفالية وأمام 70 ألف من الجمهور الرياضي السعودي الحاضرين في الستاد الرياضي، ووصفهم بالجمهور الفخم الذي يستحق هو التكريم أيضاً، مؤكداً أن اهتمامهم وحضورهم المستمر كان السبب في نجاح البطولات الرياضية في المملكة.

وأضاف:" الجمهور السعودي الفخم يستحق التتويج أيضاً لأنه سبب نجاح البطولات الحقيقي، واليوم كرّمني هذا الجمهور عندما شاركتهم نجاحهم وتتويج بطل هذا الموسم من دوري "جميل"، وقدم تهنئته لنادي الهلال بالبطولة، وتمنى للفرق الأخرى التوفيق في المواسم المقبلة، داعياً للإهتمام بالروح الرياضية بين الجمهور في عملية المنافسة.

وتقدم الجسمي خلال الإحتفالية الى وسط الملعب حيث مكان البيانو في وسط الملعب، من خلال سيارة خاصة أعدت في مراسم الاحتفال وغادر بها إلى كواليس الاستاد بعد أن قدم الأغنية التي حملت بين طياتها أسلوباً مختلفاً عما قدم في الأغاني الرياضية، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور الحاضر والمشاهد، حيث باتت موجودة في حسابه الخاص على موقع "اليوتيوب".

(لها)