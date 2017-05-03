توقيف يوسف الخال مباشرة على الهواء!

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لينا برباري

اطل النجم يوسف الخال ضمن برنامج “منا وجر” الذي يقدمه بيار رباط عبر شاشة الـ MTV . الخال تحدث عن عمله الرمضاني “ادهم بيك” وعن مشاريعه المقبلة.

في بداية اللقاء اعتبر “الخال” ان خياره كان في محله ان ناحية كل فريق عمل مسلسل “ادهم بيك” من المخرج الى الممثلين الى الجهة المنتجة وكل الامور التي ذكرها لم تجعله يشعر انه يخوض تجربة المخاطرة خاصة انه انطلق من لبنان. ووضع عودته الى الدراما اللبنانية بخانة “الاستمرارية في لبنان”. وتمنى ان يكون مزاج الناس مثله ويحبوا المسلسل مثل ما احبه هو وكل فريق العمل.

ورداً على سؤال حول وضعه الموسيقى التصويرية لمسلسل “ادهم بيك”، اعلن “الخال” ان الموسيقى التصويرة من تنفيذه بمساعدة المخرج شارل شلالا في الاستديو الخاص بالاخير. وكشف ان هذا ليس المسلسل الاول الذي يضع له الموسيقى التصويرية فقبل “ادهم بيك” كان هناك باب ادريس، اشرقت الشمس، أجيال، سارة والكثير من الاعمال يصل عددها الى 23 عملاً. وأكد يوسف ان الموسيقى التصويرية لـ “ادهم بيك” رائعة.

وحول وقوف ممثلة جديدة امامه وهي كريستينا سعادة بطلة الفيلم السينمائي “لأني بحبك”، فهل يزعجه هذا الموضوع او يريحه، قال “الخال” يسعده ان تقف امامه ممثلة جديدة او موهبة جديدة حيث يساهم بخبرته ان تقدم هذه الموهبة عملاً جدياً ومهماً. وأكد ان كريستينا قدمت عملاً مميزاً في “ادهم بيك” وكل فريق العمل قدّم عملاً مميزاً ولكن مفاجأة هذا العمل ستكون الممثلة العظيمة رندة كعدي التي لعبت دوراً رائعاً في “ادهم بيك”.

وحول الهجمة على المسلسلات التاريخية مؤخراً، قال “الخال” ان الناس احبت هذه الاعمال منذ “باب ادريس”، واشرقت الشمس وباب الحارة وغيرها من الاعمال اذ ان الناس لديهم حنين الى هذه الاعمال.

ورداً على سؤال من سيسطر اكثر في شهر رمضان بين بديع ابو شقرا (لآخر نفس مع كارين رزق الله) او تيم حسن (الهيبة مع نادين ن. نجيم) او هو يوسف الخال (ادهم بيك مع ريتا حرب)، اكد انهم كثلاث نجوم لا ينافسون بعضهم بل سينافسون غيرهم. واضاف مشيراً ان في البداية والنهاية هم زملاء وجميل التنافس.

واشار انه سيتفضى هذا الموسم ليتابع اكثر من عمل خلال شهر رمضان كي يرى الجميع في اعمالهم.

وحول توقيت مسلسل “ادهم بيك”، قال ربما 9.30 او 10.30 مساءً. وشدد ان كل شخص يأخذ حصته.

وحول ظهوره بمفرده في الاعلان الذي بدأت محطة MTV الترويج للمسلسل، لفت “الخال” ان اول اعلان ظهر به بمفرده ولكن الاعلانات القادمة سيطل بها معظم الممثلين وكلهم يستحقون ان يكون لديهم اعلانات خاصة بهم ولكن بما ان المسلسل يحمل عنوان “ادهم بيك” فكان لا بد ان يكون الاعلان الاول له في اشارة الى ادهم بيك. واكد ان الكل يتفهم هذا الموضوع.

يوسف الخال كشف انه لم يرفض ان يلعب دور البطولة في فيلم “زفافيان” ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين.

وحول خوضه عدة تجارب من التمثيل الى التقديم الى المسرح فعلى ماذا يبحث الآن، قال الخال انه اصبح يبحث عن الانجاز وقد اصبح بمرحلة يحب ان يقدم اعمالاً تكون ذات مضمون مهم جداً. وكشف ان في اكتوبر سيسير هو وزوجته الفنانة نيكول سابا على طول الساحل اللبناني سيراً على الاقدام لاهداف انسانية سيعلن عن كل التفاصيل لاحقاً. اما المشروع الثاني فهو حفل تكريم والده الشاعر يوسف الخال وسيساعده المخرج شارل شلالا في تنفيذ هذا العمل. وسيطرح “الخال” بهذه المناسبة كتاب شعر بعنوان “على الخطى”.

ورداً على سؤال هل على الفنان ان يتحدث في السياسة او يبقى في اطار الفن فقط، قال “الخال” انه يجب ان يتحدث بوطنيات لأنه من الشعب ويجب ان يكون مهتم بالشان العام.

وهل يجب على الفنان ان يجاهر بانتمائه الديني، قال ان ليس من الضرورة على الفنان ان يجاهر بانتمائه الديني. وكشف ان في كل مناسبة هناك بعض الاشخاص “ينطرون عالكوع ليسبونا”. وتأسف الخال على كمية الجهل الموجودة لدى البعض من جيل الشباب هذا شيء “بخوف وبزعل”.

وفي نهاية اللقاء أكد “الخال” انه لا يحب ان ينشر صورة لابنته نيكول الصغيرة على مواقع التواصل لانه يحب ان تعيش ابنته طفولتها.

وارتجل يوسف الخال في اختبار مباشر على الهواء مشهداَ تمثيلياَ كوميدياً لاحد الموقوفين في السجن بتهمة السرقة فكان المشهد بغاية الطرافة والفكاهة حيث ظهر الخال خفيف الظل وسريع البديهة و”مهضوم” الى حد كبير وشاركه بهذا الاختبار ندي ابو شبكة مقدم فقرة “من مرتي وجر”.