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أصيب بجلطة وتفتت الكوعان.. بعد أن شنق نفسه بالخطأ أثناء التصوير ماذا قال سلام الزعتري في أول تصريح له؟

2
MAY
2017
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أقدم مذيع برنامج "بي بي شي" الساخر سلام الزعتري، على تجربة شنق نفسه أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج، الذي يعرض على شاشة LBC اللبنانية، اعتراضاً على سوء الأوضاع في البلاد.
 
إلّا أن التصوير تحوّل الى حقيقة، إذ أن الزعتري أصيب بجلطة، ما أدّى الى نقله الى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية في يده.
 
وصرّح سلام أن "ما حدث كان مفاجئاً. وقعتُ وصبَّ الثقلُ على اليدين، فتفتت الكوعان"، لافتاً الى أن "الطبيب قال إنّ هذه الحالة لا تحدث دائماً والكوعان في وضعية سيئة".
 
وأوضح أنني "في البداية لم أشعر بشيء وقلتُ للفريق بأنّ إبرة مسكنة كافية لأكمل التصوير، لكنّ الوجع تفاقم. وأنا منذ الأسبوع الماضي في المستشفى".
 
(لها)
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