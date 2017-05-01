بالصور: الموت يضرب الوسط الفني المصري

A + A -

توفي، الخميس، الممثل المصري مظهر أبو النجا، صاحب الجملة الكوميدية الشهيرة “يا حلاوة”، عن عمر ناهز 76 عاما. وتوفي أبو النجا بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات في حي المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تصريحات لصحف محلية، أن صلاة الجنازة ستقام ظهر الخميس بمركز شربين في محافظة المنصورة، حيث سيدفن الراحل بمقابر الأسرة، وسيقام العزاء الخميس المقبل بالحامدية الشاذلية في المهندسين.

وولد أبو النجا في يوليو 1941 بمحافظة الدقهلية، وبدأ حياته العملية كموظف في إحدى شركات النسيج بالإسكندرية، ثم اتجه إلى المسرح.

واشتهر الراحل بأدواره الكوميدية، التي تميز بها في حوالي 27 فيلما، كما تألق على خشبة المسرح من خلال 11 عملا مسرحيا، أبرزها تلك التي قدمها مع الفنان محمد نجم.