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هذا المسلسل سيقلب برمجة LBCI.. وما علاقة هشام حداد؟

1
MAY
2017
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بات مؤكّداً أن قناة lbci ستعرض في رمضان المقبل الجزء الثاني من مسلسل «وين كنتي» (كتابة كلوديا مرشليان، إخراج سمير حبش)، بعدما عرضت الجزء الأول منه في شهر الصوم الماضي. لكن المحطة المحلية أقدمت أخيراً على بعض التغيرات في برمجتها كي تمهّد الطريق للجزء الثاني من العمل الدرامي اللبناني.
 
فقد قرّر القائمون على lbci إعادة بث الموسم الأول من «وين كنتي»، كي يستعيد المشاهد أحداث المسلسل، وتحمّسه لمتابعة الجزء الجديد منه. من هذا المنطلق، أجرت القناة تعديلات لافتة على موعد برامجها، إذ ستعرض النسخة الأولى من «وين كنتي» من الاحد إلى الأربعاء (21:30)، بالتالي تغيّر موعد عرض البرامج التي كانت تبثّ في ذلك التوقيت. على هذا المنوال، إنتقل عرض برنامج «لهون وبس» الذي يقدمه هشام حداد (كل ثلاثاء) من الساعة 21:30 إلى 20:30، أيّ بعد نشرة الأخبار المسائية. هذا التعديل سوف يخدم «وين كنتي» ويذكّر المشاهدين بأحداثه الدرامية، لكي يلحقوا متابعة الموسم المنتظر. يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول أرمل ستيني (نقولا دانيال) يتزوج من صبية شابة (ريتا حايك/الصورة) التي توافق هرباً من فقرها. هذا الأمر يشكّل صدمة بالنسبة إلى إبنه الوحيد (كارلوس غصن) الذي يحاول طرد زوجة أبيه، ليقع في غرامها لاحقاً.
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