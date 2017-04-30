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بالصور - طفح كيل هيفاء وهبي: "كذب بكذب!! أيمتا رح تبطلوا هالعادة؟ استحوا بقا"

30
APRIL
2017
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هاجمت النجمة هيفاء وهبي الأخبار غير الدقيقة والكاذبة التي طالتها أخيراً بترويج شائعات خاطئة حول خلافات في عملها الدرامي الجديد "الخرباية" وتعرضها للسرقة والضرب وحتى التنويم!


وغرّدت الفنانة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلةً: "كذب بكذب!! أيمتا رح تبطلو هالعادة إنو مغرقين الميديا بأخبار بلا طعمه ،شو استفدتو غير انو طلعتو كذابين ؟ استحوا بقا".


وأرفقت التغريدة بصورة لبعض الأخبار التي قصدتها من وسائل إعلامية مختلفة.

وكانت هذه التقارير تحدثت عن رفع وهبي دعوى قضائية على صناع عمل مسلسل "الحرباية" بعد تسريب حلقتين منه، واخبار اخرى عن وقوع خلاف وقع بينها وبين الراقصة دينا اثناء تصوير احدى المشاهد.

ومسلسل "الحرباية" من بطولة هيفا وهبي، ومحمود عبد المغني، ومنذر رياحنة، والراقصة دينا، ورحاب الجمل، ومريم سعيد صالح، وخالد جمال، ومن تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم أحمدي، ومن انتاج ممدوح شاهين.

وتجسّد وهبي شخصية "عسلية" التي تسكن "بولاق" المنطقة الشعبية والعشوائية.

(لها)

 

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