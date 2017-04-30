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تغييرات في لجنة حكام “ذا فويس” و”كيدز”.. و هذه ملامح اللجنة الجديدة !

30
APRIL
2017
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ستحظى لجنتا حكام برنامجي “ذا فويس” و”ذا فويس كيدز”، اللذين تعرضهما شبكة MBC، بتغييرات، بحسب ما أعلن مدير المجموعة، علي جابر.

وتضمّ لجنة تحكيم “ذا فويس” كلاًّ من الفنانين شيرين وكاظم الساهر وعاصي الحلاني وصابر الرباعي، بينما تضم لجنة “ذا فويس كيدز” الخاص بالأطفال، الفنانين نانسي عجرم وتامر حسني وكاظم الساهر.
وفور نشر جابر تلك التدوينة على “فيسبوك”، توقّع مستخدمو مواقع التواصل أن يكون التغيير في كرسي كاظم الساهر، بسبب مشاركته في البرنامجين.

وشنّ محبّو الفنانين المذكورين حملةً مضادة ضمن التعليقات، فدافع كلّ منهم عن الفنان الذي يحبّه أكثر، بينما جاءت أغلب التعليقات منتقدة، على اعتبار أنّ “لجنة تحكيم ذا فويس هي الأحلى”، بحسب التعليقات.

وقال أوس: “أحلى وأرقى لجنة تحكيم هي the voice، وأي تغير عليه راح يخرب البرنامج. بالذات إذا كان اعتذار كاظم”.

وكتبت شيماء: “هو إنت ليش ما غيرت لجنة تحكيم البرامج الأخرى زي أراب آيدل وأراب غوت تالنت؟ بدك اتغير بس لجنة تحكيم the voice ويلي هو أحلى البرامج؟ وأكيد كل واحد منهم بيكمل الآخر… نتمنى ما تغير شيرين خليها والله راح تخسر نسبة مشاهدة كبيرة إذا طلعت شيرين”.

وغردت أنجيل: “لجنة the voice إذا تغيرت يمكن ما تصير بروعة وتكامل اللجنة الأصلية للبرنامج ولكن برنامج Arab idol مثلا (مع احترامي الشديد للفنانين) بدو تغيير”.
وقالت حنان: “لا لا.. خاصة ذا فويس الكبار أرجوكم ما تغيروا حد فيهم.. لأنها من أروع اللجان”.

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