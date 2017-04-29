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بالوثائق: ماذا فعل الدكتور لطوف بعد نشر صوره مع نادين الراسي؟

29
APRIL
2017
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انتشرت قبل يومين صوراً على احدى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بين الممثلة نادين الراسي وطبيب الاسنان اللبناني رائد لطوف.

ننشر فحوى الدعوى الذي تقدم بها الطبيب رائد لطوف وزوجته بشكوى قضائية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم التشهير واختلاق جرائم عبر نشر صور مع الممثلة اللبنانية نادين الراسي واحيلت الشكوى امام المباحث الجنائية والمعلوماتية للتحقيق ومعرفة هوية الفاعل وتوقيفه كما تقدم باستدعاء امام قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان بمنع نشر أي صور أو تداول أي خبر تحت طائلة غرامة اكراهية 50 مليون ليرة لبنانية لكل مخالفة على أي وسيلة إعلامية مكتوبة أو مسموعة.

يذكر ان الممثلة نادين الراسي انفصلت عن زوجها منذ ما يقارب سنتين وتعيش مع أولادها الثلاثة، واتجه زوجها السباق جيسكار أبي نادر إلى التمثيل بعد انفصاله عن الراسي وقام ببطولة مسلسل لبناني بعنوان "زوجتي أنا" من انتاج مروى غروب. 

أما الطبيب رائد لطوف فيعتبر واحداً م، أشهر أطباء تجميل الاسنان في لبنان، استطاع أن يؤسس لشبكة من العلاقات العامة التي عادت عليه بالفائدة لعمله كونه يحاول معالجة معظم الفنانين في لبنان، ويظهر لطوف في المجتمعات الفنية والحفلات بصحبة زوجته التي شاركته هذه المرة برفع الدعوى القضائية، في وقت يعتبر البعض أن نادين الراسي تعتبر صديقة مُقربة من زوجته ونشر قبل وقت فيديو يجمع بين الراسي والسيدة لطوف في سهرة وكان إلى جانبهما الدكتور رائد ومجموعة من الأصدقاء والصحافيين .

نواعم 

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