بالصور: نادين الراسي تكشف حقيقة صورها الحميمية مع الرجل المتزوج!

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أعلنت الفنانة اللبنانيّة نادين الراسي، أنّ كلّ ما أشيع عن علاقتها بطبيب الأسنان الشهير رائد لطوف، عارٍ من الصحة، وقالت في تغريدة على موقع تويتر: "لمن يهمّه الأمر.. الدكتور رائد لطوف صديق مقرب من العائلة، وأعتبره بمثابة أخ كبير، وتجمعني صداقة عميقة بزوجته".



وأضافت نادين : "وكلّ الصور التي يتمّ تداولها، هي صور جمعتنا كلّنا، وأمام أعين الجميع .. أتمنّى أن يتوقف كلّ المتطفلين عند هذا الحد من التعرض لسمعة الناس و شكرًا" .



وكانت صور لنادين قد انتشرت مع الدكتور رائد لطوف، مقرونة بالكثير من الشائعات التي تقول: إنّ هناك علاقة غراميّة بينهما .

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