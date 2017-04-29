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نادين الراسي مع طبيب لبناني شهير متزوج.. بالصور - حساب مجهول ينشر صور تثير الجدل!

29
APRIL
2017
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انتشرت يوم أمس صورا من حساب مزور جمعت الممثلة نادين الراسي والدكتور رائد لطوف بأوضاع حميمية.
 
استغرب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر هذه الصور خصوصا وان لطوف لديه زوجة وعائلة جميلة . اما نادين فهي امرأة مطلقة ومتحررة وايضا تضع الاولوية لعائلتها.
 
وترددت اخبارا تفيد بأن لطوف هو خطيب نادين فعليا الذي تحدثت عنه منذ فترة.
 
والملفت ان الدكتور رائد قد نشر مقطعا من الفيديو يجمعه بزوجته منذ ساعات قليلة ، ونادين نشرت فيديو من ليلة امس مع اصدقائها في ملهى nurai.
 
لم يعرف حتى الآن هوية صاحب هذا البروفايل المزيف ولماذا لم يتم حذف هذا الحساب عن تويتر بطريقة “report account” فمن الذي يريد ان يستفيد من فضح امور شخصية لشخصيتين معروفتين جدا بالوسط الفني والاعلامي اي الدكتور لطوف والنجمة نادين الراسي ولماذا تقصد صاحب البروفيل من ارسال الصور الى زوجة لطوف؟!
 
(نورت)
 
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