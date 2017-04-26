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"لم يحترموني و.." بالفيديو - وائل جسار يكشف عن سبب انسحابه من"جائزة الموسيقى العربية".. إليكم القصة كاملة!

26
APRIL
2017
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كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن أسباب انسحابه باكراً من الدورة الأولى لـ"جائزة الموسيقى العربية" التكريميّة في بيروت.
 
وصرّح جسار لموقع "خبر عاجل" أنّه "احترم الجائزة لأنها تمثّل تصويت الناس، لكنّ القيمين عليها لم يحترموني"، لافتاً الى أنّ "هناك أقدمية وتراتبية في توزيع الجوائز".
 
وأكّد أنني "لن أقبل بأن أحسّ نفسي مغبوناً أو مهمشاً، كما أنّ جمهوري لن يقبل بهذا الأمر"، مشدّداً على أنني "احترمت الجميع وانسحبت باحترام، ويا دار ما دخلك شر".
 
وأعلن أنّ "هناك شخص وراء هذا الأمر، وهذه ليست المرة الأولى، فهذا الشخص نفسه، قام بهذا الأمر مسبقاً، وانسحبت أيضاً.."، موضحاً أنه "يعاني من مرض نفسي اسمه وائل جسار، ولا ألومه".
 
واعتبر أنّ "الفنان هو من يصنع الجائزة، وليس العكس.. وجائزتي الأهم هي محبة ودعم الجمهور".
 
 
(لها)
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