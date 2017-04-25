بالصور: الموت يضرب الوسط الفني اللبناني

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انتقلت الى رحمته تعالى، اليوم الثلثاء 25 نيسان 2017، الكاتبة والمخرجة جنفياف عطاالله.

وستقام الصلاة لراحة نفسها غدا الأربعاء في كنيسة مار يوسف – الحكمة في الاشرفية عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وتقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده ويوم الخميس 27 نيسان المقبل.

اشارة الى انّ عطاالله كانت قد قدّمت باقة كبيرة من النصوص التلفزيونية والعمل السينمائي، ومن أبرزها “سامحني حبيبي” الذي لاقى النجاح على الشاشة الذهبية في الحرب، وقد أطلقت فيه أسماء جديدة في التمثيل مثل سناء حامد وشقيقتها رندا مع عدد من المخضرمين.



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