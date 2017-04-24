بالصور - خمّنوا هذه الطفلة مع جوليا بطرس أي مذيعة لبنانية شهيرة أصبحت!

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شاركت المذيعة اللبنانية كريستين حبيب متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة تذكارية من طفولتها جمعتها بالمطربة اللبنانية جوليا بطرس.

ونشرت حبيب الصورة عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" معلقةً: "لطالما كنت من أشد المعجبين بجوليا بطرس".

يشار الى أن حبيب على علاقة مع المخرج والممثل السوري سيف الدين سبيعي الذي كشف منذ نحو شهرين سبيعي مرور عام كامل على بدء علاقتهما.

وكتب سبيعي تعليقاً على الصورة التي نشرها مع حبيب عبر حاسباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "مضت سنة منذ ٩/٢/٢٠١٦... سنة من الحب... والمزيد المزيد من الحب".

يذكر ان كريستين استقالت قبل ذلك من تلفزيون "الجديد" اللبناني ولم تحدد بعد وجهتها المقبلة.

(لها)