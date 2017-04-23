اغتصاب هيفا وهبي في "الحرباية"

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(Huffington Post) -

أثار خبر تصوير مشهد في مسلسل "الحرباية" تظهر فيه الفنانة هيفا وهبي وهي تتعرّض للاغتصاب على يد سائق ميكروباص، انتقادات كثيرة وخاصة أن المسلسل من المتوقع أن يعرض في رمضان القادم.

ونقل الخبر الذي نفاه ممدوح شاهين منتج العمل عددٌ من المواقع الفنية، موضحاً "أنه لا مشاهد لاغتصاب هيفا وهبي، وبصفتي المنتج أقول لا يوجد في نص المسلسل ما يشير إلى ذلك".

واستغرب المنتج تفاصيل الخبر الذي تسرّب عن ذلك المشهد الذي يقول إن وهبي تتعرض للاغتصاب على يد سائق ميكروباص، لدى هروبها من شقيقتها الكبرى التي كانت تستغلها للانتفاع منها، وأثناء سفرها إلى مدينة المنصورة تتعرض لمضايقات من جانب سائق ميكروباص الذي يختطفها في النهاية هو وصديقه ويذهبان بها إلى شقة الأخير".

وختم شاهين بقوله "المسلسل اجتماعي ولا يتجاوز الخطوط الحمراء وخاصة أنه سيعرض خلال شهر رمضان".

وتدور فكرة المسلسل حول فتاة في أواخر العشرينيات، هيفا وهبي، تتعرض للظلم على يد شقيقتها الكبرى "دينا"، ما يدفعها الى الهرب من شقيقتها لتعيش وحيدة في مدينة المنصورة وتبدأ حياتها في مكان جديد، ولكنها تتعرض هناك لحادثة اغتصاب بشعة تربي لديها عقدة خوف شديدة وتجعلها غير قادرة على مواجهة المواقف الصعبة، الأمر الذي يجعلها تتعرض للإغماء في مواجهة أي موقف صعب، حيث تتوالى الأحداث بعد ذلك.

"الحرباية" بطولة هيفا وهبي، دينا، منذر رياحنة، محمود عبدالمغني، رحاب الجمل وخالد كمال، من تأليف أكرم مصطفى، إخراج مريم أحمدي وإنتاج ممدوح شاهين.