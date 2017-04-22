بعد " الفضيحة".. الإعلامي نيشان يستقيل!

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بعد التصريحات التي أدلى بها الإعلامي طوني خليفة ومهاجمته للإعلامي نيشان بسبب استقطابه للنجوم بهدف المشاركة في برنامج المقالب الذي يقوم بإعداده الفنّان رامز جلال. قرّر نيشان الإنسحاب من البرنامج فوراً. بحسب مصادر مجلّة نواعم اعتذر نيشان نهائياً عن تصوير الحلقات الباقية و طالب الشركة المنتجة بحذف مشاهده من الحلقات المسجّلة سابقاً والسبب الاساسي الذي دفعه للاستقالة من دوره في البرنامج هو اتهّام خليفة له بتقاضي مبالغ مالية مقابل استقطاب النجوم الامر الذي اغضبه. بعد انتشار فيديو طوني خليفة بدأ النجوم ينسحبون واحداً تلو الآخر من البرنامج ومنهم من طالب بأجر مضاعف من أجل تصوير حلقته.