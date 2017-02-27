5 مرات أعلن فيها اسم الفائز الخطأ: كابوس الخيبة

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نادراً ما تشهد المسابقات العالمية أخطاء فادحة. لكنّ ذلك يحصل، وبات يحصل بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. يعلن اسم فائز بدل اسم الفائز الحقيقي. ما حصل فجر اليوم في الأوسكار مع إعلان فوز "لا لا لاند" بأوسكار "أفضل فيلم"، ثم التصحيح بأن الفائز الحقيقي هو "مونلايت" لم يكن الأول من نوعه. ونستعيد هنا أبرز المواقف التي اعتبرت محرجة في تاريخ المسابقات الفنية.

جوائز أوسكار 2016

أثناء الإعلان عن اسم العمل الفائز بأوسكار "أفضل فيلم"، أعلنت فاي دوناواي أن الجائزة تذهب لفيلم "لا لا لاند"، ليتبين بعدها أن خطأ حصل وأن الفيلم الفائز هو "مونلايت". وقد اعتبرت هذه اللحظة هي الأكثر إحراجاً في تاريخ "الأوسكار".

ملكة جمال الكون 2015

خلال تتويج ملكة جمال الكون للعام 2015، أعلن الممثل ستيف هارفي، الذي كان يقدّم الحفل، أن الفائزة بالتاج هي ملكة جمال كولومبيا، التي ارتدت التاج وحيّت الجمهور، ليصحّح بعدها بدقيقة أن خطأ حصل ولتتوّج ملكة جمال الفيليبين باللقب، ويسحب التاج من الملكة الكولومبية.

ملكة جمال فلوريدا

عام 2014، توّجت الشابة إليزابيث فاشتيل ملكة لجمال فلوريدا وتأهلت لتمثل ولايتها في مسابقة ملكة جمال أميركا. لكن بعد ستة أيام جاءت لجنة المسابقة إلى بيتها لتأخذ منها اللقب وتبلغها أن خطأ حصل باحتساب الأصوات وأن أحد أعضاء لجنة التحكيم غيّر رأيه في الثواني الأخيرة لكن نظام احتساب الأصوات لم يأخذ هذا التغيير بعين الاعتبار، وتم منح التاج لوصيفتها الأولى فيكتوريا كوين.

جوائز NRJ 2009

عام 2009 وأثناء توزيع جوائز nrj في كان الفرنسية، أعلن عن فوز كايتي بيري بجائزة أفضل أغنية عالمية عن أغنيتها I Kissed a Girl، ليتبيّن بعدها بقليل أن الفائزة عن هذه الجائزة هي ريهانا وليست كايتي بيري.

miss top model في أستراليا 2010

خلال انتخاب ملكة جمال عارضات الأزياء في أستراليا عام 2010، وهي مسابقة شهيرة في البلاد، أعلنت سارة مردوخ، مقدمة الحفل، أن الفائزة هي كيلسي مارتينوفيتش، لكنْ ثوان قليلة وسُحب التاج منها ليعطى لأماندا وير، بعدما تبيّن أن مردوخ قرأت الاسم بشكل خاطئ.

(العربي الجديد)