living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 مرات أعلن فيها اسم الفائز الخطأ: كابوس الخيبة

27
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نادراً ما تشهد المسابقات العالمية أخطاء فادحة. لكنّ ذلك يحصل، وبات يحصل بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. يعلن اسم فائز بدل اسم الفائز الحقيقي. ما حصل فجر اليوم في الأوسكار مع إعلان فوز "لا لا لاند" بأوسكار "أفضل فيلم"، ثم التصحيح بأن الفائز الحقيقي هو "مونلايت" لم يكن الأول من نوعه. ونستعيد هنا أبرز المواقف التي اعتبرت محرجة في تاريخ المسابقات الفنية.
 
جوائز أوسكار 2016
 
 
أثناء الإعلان عن اسم العمل الفائز بأوسكار "أفضل فيلم"، أعلنت فاي دوناواي أن الجائزة تذهب لفيلم "لا لا لاند"، ليتبين بعدها أن خطأ حصل وأن الفيلم الفائز هو "مونلايت". وقد اعتبرت هذه اللحظة هي الأكثر إحراجاً في تاريخ "الأوسكار".
 
ملكة جمال الكون 2015
 
خلال تتويج ملكة جمال الكون للعام 2015، أعلن الممثل ستيف هارفي، الذي كان يقدّم الحفل، أن الفائزة بالتاج هي ملكة جمال كولومبيا، التي ارتدت التاج وحيّت الجمهور، ليصحّح بعدها بدقيقة أن خطأ حصل ولتتوّج ملكة جمال الفيليبين باللقب، ويسحب التاج من الملكة الكولومبية.
 
ملكة جمال فلوريدا
 
عام 2014، توّجت الشابة إليزابيث فاشتيل ملكة لجمال فلوريدا وتأهلت لتمثل ولايتها في مسابقة ملكة جمال أميركا. لكن بعد ستة أيام جاءت لجنة المسابقة إلى بيتها لتأخذ منها اللقب وتبلغها أن خطأ حصل باحتساب الأصوات وأن أحد أعضاء لجنة التحكيم غيّر رأيه في الثواني الأخيرة لكن نظام احتساب الأصوات لم يأخذ هذا التغيير بعين الاعتبار، وتم منح التاج لوصيفتها الأولى فيكتوريا كوين.
 
 
جوائز NRJ 2009
 
عام 2009 وأثناء توزيع جوائز nrj في كان الفرنسية، أعلن عن فوز كايتي بيري بجائزة أفضل أغنية عالمية عن أغنيتها I Kissed a Girl، ليتبيّن بعدها بقليل أن الفائزة عن هذه الجائزة هي ريهانا وليست كايتي بيري.
 
 
miss top model في أستراليا 2010
 
خلال انتخاب ملكة جمال عارضات الأزياء في أستراليا عام 2010، وهي مسابقة شهيرة في البلاد، أعلنت سارة مردوخ، مقدمة الحفل، أن الفائزة هي كيلسي مارتينوفيتش، لكنْ ثوان قليلة وسُحب التاج منها ليعطى لأماندا وير، بعدما تبيّن أن مردوخ قرأت الاسم بشكل خاطئ.
 
(العربي الجديد)
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout