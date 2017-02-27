بالفيديو - شاهدوا ما سقط على رؤوس النجوم أثناء جلوسهم في مسرح الأوسكار... وإليكم ما فعلوه!

A + A -

فوجئ المشاهير الذين حضروا حفل توزيع جوائز الأوسكار في قاعة مسرح دولبي بمطر من قطع الحلوى يتساقط عليهم.

وقد بدؤوا بالتقاطها في أجواء طغى عليها المرح. وتبيّن أنّ هذه المفاجأة شكلت جزءًا من برنامج الحفل.

ويُذكر أنّ مهرجان توزيع الجوائز الشهير شهد عدداً من المواقف الطريفة والمفاجئة في حضور عدد كبير من النجوم العالميين. كما ظهرت على السجادة الحمراء الكثير من الإطلالات المميزة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان العديد من النجوم الذي قدموا الفقرات المتنوعة أجروا بروفات على مسرح كوداك في مدينة بيفرلي هيلز الأميركية حيث حرصوا على ارتداء الملابس الكاجوال والجينز. ومن أبرزهم جنيفر أنيستون وداوني جونسون ذا روك وديف باتيل.

(لها)