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جائزة أفضل فيلم تثير فضيحة في نهاية حفل الأوسكار.. وهؤلاء هم الفائزون

27
FEBRUARY
2017
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 كانت السخرية من قرارات وخطابات الرئيس الأميركي ترامب هي المحرّك الأول لحفل الأوسكار ليلة أمس، لقد قضى مقدّم الحفل جيمي كاميل، الليلة كلها في السخرية من الرئيس الأميركي المغضوب عليه، إلى جانب التلميحات بكونه متطرّفاً ومتعصّباً ضد الأقليات والمختلفين من حيث اللون، الجنسية أو العرق، الأمر الذي ربما كان دافعاً للجنة الأوسكار لاختيار العديد من الفائزين من الأصول الأفريقية الأميركية.
 
عموماً، كانت الحفلة ناجحة جداً، أعادت إلى الأوسكار مجدها وحماستها بعد عامين باردين لم يفلح فيهما المقدمان السابقان في تحقيق الحيوية المطلوبة، بعد حفل عام 2014 الذي قدمته المذيعة المحبوبة إلين ديجينيريس.
 
وكانت هناك لحظات رائعة، مثل غناء جاستين تيمبرلايك في بداية الحفل، الذي جعل الجميع يرقصون في مقاعدهم، ثم سقوط بالونات الحلوى على الحضور من سماء القاعة، إلى جانب الخطابات العاطفية الجميلة من الفائزين، خاصة خطاب اعتذار المخرج الإيراني أصغر فرهادي، الذي لم يستطع الحضور بسبب اعتراضه على قرارات ترامب بمنع مواطني 7 دول من دخول أميركا، من بينها إيران.
 
أمّا الفضيحة الكبرى، فكانت ما حدث في نهاية الحفل، بعد إعلان اسم فيلم "لالا لاند" عن طريق الخطأ، بأنه الفيلم الحائز جائزة أفضل فيلم، وبعد صعود العاملين في الفيلم على المسرح لتسلم الجائزة، تم الاعتذار على طريقة ما حدث مع ملكة جمال الكون منذ عامين، والاعتراف بأن المضيف قرأ الاسم الخطأ، وأن الفيلم الحقيقي الفائز هو فيلم "مون لايت".
هذه إذاً قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار لهذا العام:
 
 
  • أفضل نص سينمائي أصلي: Manchester by the Sea
  • أفضل نص سينمائي مقتبس: Moonlight 
  • أفضل ممثلة بدور مساند: Viola Davis
  • أفضل تصميم أزياء: Fantastic Beasts and Where to Find
  • أفضل تصميم للإنتاج: La La Land
  • أفضل تسريحات شعر ومكياج: Suicide Squad
  • أفضل تصوير سينمائي: La La Land
  • أفضل دمج للأصوات: Hacksaw Ridge
  • أفضل تحرير للأصوات: La La Land.
  • أفضل مؤثرات بصريّة: The Jungle Book
  • أفضل أغنية فيلم: La La Land
  • أفضل فيلم أجنبي: The Salesman
  • أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Piper
  • أفضل فيلم رسوم متحركة: Zootopia
  • أفضل فيلم وثائقي قصير: The White Helmets
  • أفضل فيلم وثائقي: O.J.: Made In America
  • أفضل فيلم قصير: Mindenki
  • أفضل ممثل مساعد: Mahershala Ali
  • أفضل ممثلة في دور رئيسي: Emma Stone
  • أفضل ممثل في دور رئيسي: Casey Affleck
  • أفضل مخرج: Damien Chazelle
  • أفضل فيلم: Moonlight



(نواعم)

 

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