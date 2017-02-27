living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإعلاميّة اللبنانية تحارب الموت.. وتعود إلى الحياة

27
FEBRUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حلقة من برنامج "كلام نواعم" على شاشة MBC انتظرناها مساء أمس بشوق لمعرفة تفاصيل عمّا ألمّ بالزميلة الإعلامية ريما مكتبي في رحلة محاربتها وانتصارها على المرض الذي أصابها.
 
ريما مكتبي
 
الإعلامية ريما مكتبي ذات الشخصية القوية والمثابرة، التي تبدأ نهارها بقراءة الجرائد وتصفح الإنترنت لمعرفة ما يدور حول العالم من خلال الأخبار تقول "الأضواء متعبة.. وأنا لا أرى الأضواء بل أرى مهنتي فقط، أنافس نفسي والحب بالنسبة لي هو أساس الوجود وأنا أعيش على أساس الحب" بهذه الكلمات حلّت ريما مكتبي ضيفةً على نادية أحمد ومنى أبو سليمان في حلقة خطفت أنفاسنا من برنامج "كلام نواعم"، حيث غابت عن الشاشة لمدة سنة ونصف بسبب مرض ألمّ بها وحاربته وانتصرت عليه وها هي تعود الى مزاولة حياتها الطبيعية وتعود الى الشاشة منذ أسبوعين فقط.
 
ما هو مرض ريما
 
من بعد أن شعرت ريما بأن الحياة انتهت بالنسبة لها، ثم عودتها معافاة من المرض من دون أي إعاقة، تصرّح ريما بأن الحياة أعطتها فرصة ثانية حيث تشعر بأنها تعيش حياة ثانية.
 
بدأت حكايتها مع المرض عند شعورها بألم في كتفها اليمنى، ظنّت أن هذا الألم هو من جرّاء العمل الميداني حيث ترتدي في معظم الأوقات درعاً واقية وزنها 30 كلغ لحمايتها من الإصابات خلال وجودها في ميدان الحرب، إلا أن قدرة إلهية تدخلت ودفعت بريما لتطلب صورة صوتية للدماغ لشعورها بخطب ما عدا وجع الكتف، وأصرّت على إجراء RMI للدماغ، فوقعت الصدمة حين علمت بوجود ورم في دماغها على الأرجح أنه حميد ولكن يجب إزالته بجراحة، ومن هنا بدأت رحلتها مع المآسي إذ إن الترجيحات مالت صوب فقدانها صوتها كاملاً أو عدم تمكنها من الأكل إلا بواسطة أنابيب أو الدخول في غيبوبة، وتضيف ريما: "بالرغم من شعوري بالصدمة أعطاني إيماني القوة فأنا شخص مؤمن إلى أقصى الحدود".
 
ورم غيّر حياة ريما 
 
انقلبت حياة ريما رأساً على عقب، حيث انسحبت من عملها من دون أيّ تبرير إلا للإدارة العليا، فهي بطبعها شخص كتوم ولا تحب تناول حياتها الشخصية وخاصة أن خجلها منعها من أن تخبر أصدقاءها، فقد أخذت قراراً بعدم الظهور في الحياة العامة إذا أصابتها إعاقة ما، حتى إنها أخفت معاناتها ومكافحتها عن والدتها حتى لا تعيش معها هذا القلق والألم ولا سيّما بعد أن تركت دبي وعادت الى بيروت، فعاشت في كذبة قبل التأكد من أنه ورم حميد علماً بأن موقع الورم كان حساساً جداً ونتجت عن إزالته أضرار جمّة لم تتوقع ريما أن تُشفى منها من دون أيّ إعاقة بعد أن كانت تتوقّع الأسوأ، وهي ما زالت تخضع للعلاج الطبيعي Physiotherapy حيث من المتوقّع أن يدوم الى الأبد بسبب الضرر الذي ألمّ بالعصب، كما خضعت لعلاج في النطق Speech Therapy ولا سيّما أوجاع الرأس القوية، ولم تكن قادرة على النطق قبل شهر أيلول 2016، "ولكن إيماني وخوفاً على والدتي من أن تعيش هذا المصاب هو ما ردّني الى الحياة".
 
الحبّ أعادها الى الحياة 
 
خضعت ريما لعملية استئصال في ميامي حيث يسكن خالها وهذا ساعدها على ان تكون محاطة بعائلتها وصديقتها المقرّبة رولا معوّض التي سافرت معها من لبنان، والمدير العام السابق لشبكة العربية ورئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الدولية الأسبق عبد الرحمن راشد الذي لم يفارقها طيلة فترة مرضها ورافقها الى ميامي لإجراء العملية وأصبح زوجها اليوم، ومن هنا تقول ريما إن الحب هو الذي أعادها، حب عائلتها وزملائها في قناة العربية وقناة MBC وكل من ساندها وقال لها إنها ليست بمفردها، هذا الكمّ من الحب هو الذي دفعها الى أن تقف على رجليها وتقول إن هذه الحياة تستحق أن أعود إليها، وتقول إنها فتاة محظوظة فبعد أن كرّست حياتها للعمل ونسيت نفسها وعائلتها وأصدقاءها أعطتها الحياة فرصة ثانية لتعيش الحب، اليوم ريما لها نظرة مغايرة للحياة، نظرة أعمق الى المضمون ولتعيش من دون زعل، وتقول إن هذا المرض كان صرخة يقظة بالنسبة لي.
 
طبّاخة ماهرة
 
كذلك كشفت ريما عن جزء من حياتها الشخصية معبّرة عن أنها طباخة ماهرة، فالطبخ يُزيل عنها ضغط العمل حيث أحضرت معها الى الاستديو أكلة لبنانية صحيّة وهي "التبولة"، وقالت إن رمي الأكل جريمة مع وجود أطفال يموتون من الجوع حول العالم.
 
رحلة الزميلة الإعلامية ريما مكتبي مع الشفاء ما زالت مستمرّة، إذ ما زال أمامها رحلة طويلة مع العلاج، ونحن من أسرة نواعم وأنا شخصياً صديقة ريما مكتبي أتمنى لها الشفاء العاجل والتام وحياة مديدة مليئة بالصحّة والحب والنجاحات. 
 
(نواعم)
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout