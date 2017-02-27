حتى في هوليوود الخطأ وارد.. هذا ما حدث عندما وصل الدور لإعلان جائزة أوسكار أفضل فيلم!

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بعد أن نال مجموعة من النجوم من مخرجين وممثلين وفنيين العديد من جوائز الأوسكار عن أعمالهم السينمائية، في حفل يقام سنوياً في هوليوود، وصل الدور لإعلان جائزة أوسكار أفضل فيلم.

وذهبت حينها جائزة أوسكار أفضل فيلم إلى فيلم "لا لا لاند"، وصعدت أسرة الفيلم إلى المنصة لنيل الجائزة لتحدث المفاجأة حينها، ويظهر "الخطأ الهوليوودي" حين تم الإعلان أن الفيلم الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم هو "مونلايت" وليس "لا لا لاند".

وتظهر الصور أحد المشرفين على الحفل وهو يحاول إثبات صحة النتائج بالأوراق الرسمية المعدة للحفل.