Pamela Anderson serait en couple avec Julian Assange

A + A -

Par Nathalie Bhoyrub | Le 24 février 2017

Partager

Au détour d'une interview accordée à une une radio australienne, Pamela Anderson a laissé sous-entendre qu'elle fréquentait Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks.

La rumeur enfle. L’héroïne d’Alerte à Malibu vivrait une romance secrète avec un riche informaticien. En effet, jeudi 23 février, Pamela Anderson était interviewée par la radio australienne Kyle and Jackie O, et a avoué s'être intimement rapprochée du fondateur de l'ONG WikiLeaks, Julian Assange.

Les premières fuites datent de début février, via un article du New York Post. Alors qu'il est en exil à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il vit coupé du monde depuis 2012, Pamela Anderson, 49 ans, lui rendrait des visites fréquentes. «Elle semble porter des tenues plus sexy à chaque visite», fait alors remarquer un politique.

"Des choses arrivent vous savez"

Dans le studio de la radio Kyle and Jackie O, Pamela Anderson n'a rien fait pour nier : «J'ai passé plus de temps à parler à Julian qu'avec tous mes ex-époux réunis», a-t-elle confié jeudi. À la question osée du présentateur «Avez-vous embrassé Julian ?», elle répond, gênée : «Il n'a jamais été question que cela devienne romantique. Il était juste question de joindre nos forces pour faire quelque chose d'important. Mais des choses arrivent bien sûr.»

Lorsqu'un supposé mariage est évoqué, Pamela Anderson s'empresse : «Il est merveilleux. J'ai toujours pensé que je ferai une bonne Première Dame. Si je devais choisir un leader mondial auprès duquel me tenir, ce serait Julian Assange.» Le fondateur de WikiLeaks, 45 ans, avait lui aussi accordé une interview à la chaîne de radio australienne, quelques jours plus tôt, avouant que «Pamela est une personne attirante et brillante. (...) Elle n'est pas du tout idiote - elle est même très futée.»