بالصورة: منذ 13 عاماً.. هكذا كانت ديما صادق

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نشرت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صورة قديمة لها، من العام 2004، حيث ظهرت برفقة مؤسّس جريدة "الأخبار" اللبنانية الصحافي الراحل جوزف سماحة. وعلّقت صادق على الصورة التي التقطت منذ حوالي 13 عاماً، وغرّدت: "كل شوق يسكن باللقاء لا يعول عليه. ابن عربي. جريدة السفير، صيف ٢٠٠٤. جوزف سماحة ١٠ سنوات".

وبدت ديما في الصورة شابة جميلة وطبيعية، خصوصاً أنّها ظهرت من دون ماكياج. ويُصادف اليوم الذكرى العاشرة لرحيل سماحة، الذي توفي في 25 فبراير (شباط) 2007، إثر نوبة قلبية في لندن.

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