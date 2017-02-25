فيديو مؤثر- لقاء منى أبو حمزة وزوجها للمرة الأولى بعد خروجه من السجن مباشرة على الهواء

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لها - أطلّت الاعلامية اللبنانية منى أبو حمزة مساء أمس الخميس على مشاهدي برنامجها "حديث البلد" بطريقة مختلفة، بعد إطلاق سراح زوجها بهيج أبو حمزة.

وفي التفاصيل، شاركت منى المشاهدين فرحتها بخروج زوجها من السجن وعودته الى الحرية، بعدما تعرّض للظلم من أقرب الناس، بحسب قولها.

وحاور الكوميدي ميشال أبو سليمان، بهيج، خصوصاً أنّ منى أكّدت أنّها "لم تكن قادرة على طرح الأسئلة على زوجها".

وخلال البث المباشر، كشف أبو حمزة أنّ أصعب يومٍ خلال 3 سنوات من السجن كان اليوم الأوّل، مؤكّداً أنّ قراره كان الصمود.

وأشار الى أنّه "مشتاق لاى منى والأولاد كثيراً"، لافتاً الى أنّ "ما سأفعله غداً صباحاً هو الصبحية مع أولادي وتقبيلهم حتّى أشبع".

وأطلق سراح أبو حمزة مساء الخميس، على أن يمنع من السفر لعامٍ واحد.