بالأرقام - البرامج التي تصدرت قائمة الاكثر مشاهدة على الشاشات اللبنانية لشهري كانون الثاني والشباط

A + A -

في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الشاشات اللبنانية، حيث تعمل كل محطة بجهد وتعب على عرض الافضل والاجمل. كما وان المحطات تتسابق لعرض ابرز البرامج الحصرية او برامج مثيرة للجدل من اجل كسب اعلى نسبة مشاهدة لو حتى على حساب المضمون.

وتصدّر برنامج “Take me out نقشت” – الذي كان من اكثر البرامج اثارة للجدل خلال فترة عرضه عبر شاشة LBCI – قائمة البرامج الاكثر مشاهدة خلال شهري كانون الثاني حتى منتصف شهر شباط، على الرغم من اعادة عرض حلقات الموسم الاول الآن.

وقبل الغوص بنشر موقع “بصراحة” قائمة اهم 10 برامج تصدرت قائمة اكثر البرامج مشاهدة على الشاشات اللبنانية، لا بد من الاشارة الى ان هناك العديد من البرامج تحظى بكمية كبيرة من التغريدات على مواقع التواصل ليلة عرضها ويهلل القيمون عليها ومقدّموها عندما يحققون “تراند” على موقع “تويتر”، فيعتقد المشاهد ان هذه البرامج هي الأهم والاكثر مشاهدة على الشاشة. وعند الغوص في الارقام نتكشف ان العكس هو الصحيح ولو اننا من اول المناهضين لعقدة الرايتنغ والداعمين ربما لبعض هذه البرامج التي لم تخرق قائمة التوب 10 الشهر المنصرم للأسف، في حين لم نتوقع لسواها نسبة مشاهدة غير التي حصدتها.

واتت نسب المشاهدة كالتالي: برنامج “العين بالعين” (7.54%) الذي يعرض على “الجديد”، “هيدا حكي” (7.08%) عبر شاشة MTV، “هوا الحرية (7.50%) يعرض على LBCI ، “منا وجر” (7.20%) عبر شاشة MTV، “للنشر” (6.09%) عبر شاشة “الجديد”، “التاريخ يشهد” (5.49%) عبر شاشة LBCI، “الحلقة الاخيرة” (5.43%) عبر شاشة MTV، مسلسل “فخامة الشك” (4.44%) عبر شاشة MTV، “اهلية بمحلية” (6.09%) عبر شاشة “الجديد”، “ما في متلو” (5.98%) عبر شاشة MTV، اسألوا مرتي (6.23%) عبر شاشة MTV.

وأخيراً، اليكم قائمة اهم 10 برامج تصدرت قائمة اكثر البرامج مشاهدة على الشاشات اللبنانية لشهر كانون الثاني حتى منتصف شباط 2017 :

في المرتبة الاولى: تصدر برنامج “Take me out نقشت” القائمة بـ 19.05% والبرنامج من انتاج المنتجة رولا سعد، ويعرض عبر شاشة LBCI .

المرتبة الثانية: مسلسل “الشقيقتان” وهو من انتاج ايغل فيلمز، بنسبة 13.12% ويعرض عبر شاشة LBCI .

المرتبة الثالثة: البرنامج الترفيهي “لهون وبس” الذي يقدمه هشام حداد، بنسبة 11.19% ويعرض عبر شاشة LBCI .

المرتبة الرابعة: البرنامج الاجتماعي “احمر بالخط العريض” الذي يقدمه الاعلامي مالك مكتبي، بنسبة 10.91% ويعرض عبر شاشة LBCI .

المرتبة الخامسة: المسلسل الدرامي “زوجتي انا” وهو من انتاج مروى غروب، بنسبة 10.13% ويعرض عبر شاشة “الجديد”.

المرتبة السادسة: البرنامج الترفيهي “عيلة ع فرد ميلة”، بنسبة 9.32% ويعرض عبر شاشةLBCI .

المرتبة السابعة: برنامج “رقص النجوم” وهو من انتاج جنان ملاط، بنسبة 8.98% ويعرض عبر شاشة MTV .

المرتبة الثامنة: المسلسل التركي “حريم السلطان السلطانة كوسيم”، بنسبة 8.44% ويعرض عبر شاشة “الجديد”.

المرتبة التاسعة: البرنامج الكوميدي الساخر “بس مات وطن” للمخرج شربل خليل، بنسبة 7.70% ويعرض عبر شاشة LBCI .

المرتبة العاشرة: برنامج المسابقات “حسابك عنا” الذي يقدمه الفنان وسام حنا، بنسبة 7.68% ويعرض عبر شاشة LBCI .