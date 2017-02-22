مفاجأة - نانسي عجرم تقتحم عالم التمثيل الى جانب أنجلينا جولي وكريستيانو رونالدو!

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تقتحم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عالم التلفزيون من بابه العريض حيث أنها ستشارك في سلسلة تركيا ستجمعها مع نجوم عالميين، وذلك حسبما أعلن المخرج التركي أيوب ديرليك لصحيفة "Yeni Safak". حيث قال أنه سيصوِّر مسلسلاً تلفزيونياً جديداً سيجمع الفنانة اللبنانية ناسي عجرم مع النجمة العالمية أنجيلينا جولي واللاعب البرتغالي النجم كريستيانو رونالدو، وسيتناول بموضوعه الحياة القاسية ومعاناة اللاجئين السوريين ضحايا الحرب.

وأعلن أن السلسلة التركية ستحمل إسم "جسر الحياة"(Bridge of Life)، وسيتم تصويرها في مدينة غازي عنتاب (Gaziantep) في جنوب تركيا. علماً أنها ستُعرَض على ثلاثة مواسم في تركيا، بالتزامن مع عرضها في أميركا اللاتينية وعبر بلدان الشرق الأوسط.

والجدير ذكره أن هذا العمل سيجمع المزيد من النجوم إلى "عجرم، جولي ورونالدو" حسبما ذكر "ديرليك" الذي تحفّظ عن إعلان المزيد من أسماء النجوم المشاركين في هذا المسلسل الضخم، حتى لا يفقد عنصر الترقب والمفاجأة. وختم حديثه بالقول: "أنا أعتبر هذا العمل بمثابة المسؤولية الإجتماعية."

وعليه، فإن عجرم التي برعت بتمثيل كليباتها وشهد لها العديد من النقاد والمخرجين بقدراتٍ عالية في الأداء والتعبير من خلال القصص القصيرة لأغنياتها، ستقدّم لجمهورها في العالم العربي مفاجآة من العيار الثقيل بمشاركتها في هذا العمل التركي الأقرب إلى العالمية في رسالته التي يُرجّح أنها ستنتشر على نطاقٍ واسع لما ستحمله من قصصٍ مؤثرة تنقل واقع ومعاناة اللاجئين المأساوي.

يبقى أن التفاصيل لا تزال مجهولة، ولا شك أن العديد من التساؤلات ستُطرَح حول دور "عجرم" وأدوار النجوم الآخرين، والأسماء غير المعلنة حتى الساعة. أما الإجابات الشافية فستكون بانتظار إعلان المزيد من التصريحات من القيميين على هذا العمل الذي يسعى منتجوه لخروجه إلى النور بشكلٍ يليق برسالته الإنساتية.