بالفيديو - نانسي عجرم تكشف اسم مولودها الثالث... لن تصدقوا ما هو!

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حفلت حلقة برنامج "كل يوم جمعة" من تقديم الإعلامي عمرو اديب بالكثير من العفوية والمرح والفن الجميل مع ضيفته النجمة نانسي عجرم.



وفي أحد المواقف الطريفة، داعب أديب عجرم، في البرنامج المذاع عبر فضائية ON E قائلاً: "أنت واو... إزاى تقدري تحافظي على الواو فى الأغنية والفستان مع الشكل؟".

وردت الفنّانة اللبنانية قائلةً: "أنت اللي واو والجمهور واو".

وأضافت ممازحةً: "لو جبت ولد راح أسميه واو".

وكانت عجرم ردت جواباً على سؤال لـ"لها" في مقابلة حديثة حول تفكيرها بانجاب طفل ثالث بعد ميلا وإيلا: "ان شاء الله".

(لها)