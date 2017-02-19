living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حماة أمل علم الدين تكشف سراً جديداً عن توأم جورج كلوني.. اليكم المفاجأة الكبرى!

19
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت نينا والدة الممثل العالمي جورج كلوني، أن زوجته أمل، المحامية الدولية الشهيرة، الحامل في توأم سوف تضع ولدا وفتاة.


وفي مقابلة مع موقع RadarOnline قالت أم كلوني ، البالغة من العمر 77 عاما، إنها تشعر بحماس بالغ في انتظار الولادة المرتقبة التي تدفع بجورج، 55 عاما، إلى عالم الأبوة، وزوجته أمل، 39 عاما، إلى عالم الأمومة بقوة، بعد أن قررا أن يكتفيا بطفل واحد، فإذا به توأم.

وأعلنت مصادر مقربة من جورج وأمل في وقت سابق نبأ الحمل بالتوأم، ولكن جنس التوأم لم يكن معروفا.

وقالت الأم نينا في حديث من منزلها في ولاية كنتاكي الأميركية: "أخبروني أن التوأم ولد وبنت، كم هو رائع، أشعر وزوجي بسعادة بالغة".

وأوضحت الأم أن أحدا لم يخبرها بعد باسمي التوأم، مشيرة إلى أنه شأن خاص لجورج وأمل كلوني.

ونقلا عن مجلة People، ذكرت مصادر مقربة من جورج كلوني أنه يشعر بالتوتر والسعادة في آن واحد، لأنه سيكون أبا لأول مرة ويريد أن يؤدي دوره بإجادة.

ومن جانبها، أجرت أمل كلوني كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الطفلين، واختارت مستشفى في لندن للولادة خلال الصيف، وآخر على نحو احتياطي في نيويورك تحسبا لظروف السفر

وجهزت أمل كلوني غرفة للطفلين في المنزل الفاخر الذي تقطنه وزوجها في ضواحي لندن.

وتزوج جورج كلوني، الممثل اللامع الحاصل على جائزة الأوسكار، محامية حقوق الإنسان الشهيرة ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين عام 2014.

(العربية.نت)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout