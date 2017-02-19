حماة أمل علم الدين تكشف سراً جديداً عن توأم جورج كلوني.. اليكم المفاجأة الكبرى!

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كشفت نينا والدة الممثل العالمي جورج كلوني، أن زوجته أمل، المحامية الدولية الشهيرة، الحامل في توأم سوف تضع ولدا وفتاة.



وفي مقابلة مع موقع RadarOnline قالت أم كلوني ، البالغة من العمر 77 عاما، إنها تشعر بحماس بالغ في انتظار الولادة المرتقبة التي تدفع بجورج، 55 عاما، إلى عالم الأبوة، وزوجته أمل، 39 عاما، إلى عالم الأمومة بقوة، بعد أن قررا أن يكتفيا بطفل واحد، فإذا به توأم.

وأعلنت مصادر مقربة من جورج وأمل في وقت سابق نبأ الحمل بالتوأم، ولكن جنس التوأم لم يكن معروفا.

وقالت الأم نينا في حديث من منزلها في ولاية كنتاكي الأميركية: "أخبروني أن التوأم ولد وبنت، كم هو رائع، أشعر وزوجي بسعادة بالغة".

وأوضحت الأم أن أحدا لم يخبرها بعد باسمي التوأم، مشيرة إلى أنه شأن خاص لجورج وأمل كلوني.

ونقلا عن مجلة People، ذكرت مصادر مقربة من جورج كلوني أنه يشعر بالتوتر والسعادة في آن واحد، لأنه سيكون أبا لأول مرة ويريد أن يؤدي دوره بإجادة.

ومن جانبها، أجرت أمل كلوني كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الطفلين، واختارت مستشفى في لندن للولادة خلال الصيف، وآخر على نحو احتياطي في نيويورك تحسبا لظروف السفر

وجهزت أمل كلوني غرفة للطفلين في المنزل الفاخر الذي تقطنه وزوجها في ضواحي لندن.

وتزوج جورج كلوني، الممثل اللامع الحاصل على جائزة الأوسكار، محامية حقوق الإنسان الشهيرة ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين عام 2014.

(العربية.نت)