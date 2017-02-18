براد بيت يفاجئ الجميع بموقفه من ارتباط جولي بنجم عالمي!

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فيما لا تزال الشائعات تلاحق النجمة العالمية أنجلينا جولي حول وجود علاقة عاطقية مع الممثل جاريد ليتو، يبدو أن طليقها النجم براد بيت لم يتفاجأ بالخبر.

وأكد مصدر لموقع Hollywood life أن بيت لم يصاب بالصدمة مطلقاً إذا كان ليتو وأنجلينا يتواعدان، مشيراً الى أنه كان يعلم دائماً أن أنجلينا معجبةً به.

وأشارت مجلة star إلى أنه على مستوى حياتهما الشخصية، هناك أشياء عديدة مشتركة بين أنجلينا وليتو، إذ يهتم كلاهما بالأعمال الاجتماعية الإنسانية، فليتو مدافع عن حقوق المثليين، بينما تعمل الممثلة من كثب مع منظمة الأمم المتحدة، وتزعم التقارير أن النجمين كانا معجب بعضهما ببعض طوال الوقت.

وزعمت المجلة أنَّ مشاعر ليتو تجددت تجاه أنجلينا بعد طلبها الطلاق من براد بيت في أيلول (سبتمبر) 2016، وقال المصدر: "خلال الأوقات الصعبة التي تمر بها أنجلينا، يبدو أن ليتو ساعدها على التكيّف مع الوضع الجديد، حتى إنَّه ساعدها في التغلب على اكتئابها، إنَّهما روحان استثنائيتان تجمعهما تجارب حياتية مشتركة".

يذكر أن ليتو شارك جولي بطولة فيلم the Suicide Squad، وانتشرت شائعات عن تودد بين الطرفين بعد رفع جولي الدعوى القضائية لطلب الطلاق، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه الشائعات حتى الآن.

(لها)