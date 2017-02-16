بالصور: ممثلة سورية شهيرة تنجو من الموت في ليلة "فالنتاين"... استيقظت مع زوجها وسط النيران!

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نجت الفنّانة السورية الشابة رشا بلال مع زوجها الصحافي سومر ابراهيم من الموت المحقق عشية "يوم الحب"، إثر احتراق منزلهما في العاصمة السورية دمشق. ونشرت بلال صور المنزل المحترق عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" معلقةً: "١٤/٢/٢٠١٧ ،عيد الحب ، احترق بيتنا انا وسومر. من حرارة الحب.. الله يخليلنا الدولة وكهربتا، حلو كتير تفيق الصبح على ريحة الشويط. والدخان والنار عم تولع من جنبك ههههه".



وأضافت: "الحمدلله نحنا بخير ... شكرا لكل اللي وقفوا معنا واللي ماتركونا لهلا".



وبدأت رشا حياتها الفنية في سن السادسة عندما انضمت للنادي الموسيقي في اللاذقية وتعلمت العزف على "البيانو" تحت اشراف المدرب "فهمي الشغري" الذي اكتشف موهبتها في الغناء قبل أن تسجل صوتها في إذاعة دمشق وتقدم أغنيتين للأطفال ومسرحية غنائية. ومن أهم اعمالها مسلسلات "لست جارية" و"خاتون". وشاركت في فيلم "تحت سرة القمر" مع المخرج غسان شميط، وأدت فيه دور "وعد" الفتاة المحبة للحياة والتي تعاني من "العنوسة" وهي شخصية مركبة ومختلفة.

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