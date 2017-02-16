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لسبب لم تفكّروا به يوماً.. يُمنع الأمير وليام من الإمساك بيد كايت!

16
FEBRUARY
2017
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تزوجا منذ 6 سنوات وأنجبا طفلين، ولا يشكّ أحد في أنّ الأمير وليام وزوجته كايت ميدلتون يعيشان قصّة رومنسية فريدة.

لكن يتساءل الكثيرون عن السبب الذي يمنعهما من الظهور مُمسكين أحدهما بيد الآخر. ويشير بعض المراقبين إلى أنّ البروتوكول الملكي يحظّر عليهما ذلك. إلا أنّ آخرين يرون أنّ ذلك يرتبط بأسباب مهنية وبكونهما ممثلين للملكية البريطانية.

وذكرت مجلة "هيلو ماغازين" البريطانية أنّ دوق ودوقة كامبريدج يظهران عادة في صور تُلتقط لهما أثناء قيامهما بمهمات رسمية وأنّ إمساك أحدهما بيد الآخر لا يُعتبر أمراً مهنياً.

ولفتت إلى أنّ هذا قد يعيق قدرتهما على مصافحة عدد كبير من الأشخاص خلال تلك المناسبات.

ورغم ذلك، التقطت للثنائي صور عدة وهما يتعانقان. ومنها تلك التي نُشرت في العام 2012 أثناء احتفالهما بفوز فريق GB’s في ألعاب لندن الأولمبية.

وقاما بالأمر نفسه في أبريل 2016 حين اعتقدا أنهما يقضيان أوقاتاً مميزة بعيداً عن أعين المصورين. وقد سارا جنباً إلى جانب متشابكيّ الذراعين أثناء زيارة قاما بها بوتان.

 

 

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