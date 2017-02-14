بعد الإرتباط بكريستين حبيب.. المخرج السوري يوجه رسالة إلى " الجديد"

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بعد تأكيد خبر قصة الحب التي يعيشها المخرج السوري سيف الدين السبيعي، والإعلامية اللبنانية كريستين حبيب، اتّضحت أسباب إحدى تغريدات سيف على " تويتر " وهي " الجديد بلا قلب "، والتي أتت كردّ من سيف على مغادرة كريستين لقناة " الجديد " اللبنانية، ولكنّ قصة حبّهما لم تكن قد خرجت إلى العلن، وبالتالي لم يتّضح المعنى الحقيقي لتغريدة سيف، إلا عندما أعلن عن حبه للإعلامية اللبنانية . وكان سيف قد أعلن قبل أيام، عن علاقةِ حب تجمعه بالإعلامية اللبنانية وذلك لمناسبة مرور عام كامل على بدء هذه العلاقة.

وكانت كريستين حبيب قد اتخذت خطوة مفاجئة بمغادرة قناة الجديد، من دون إيضاح الأسباب التي دفعتها لذلك.



سيدتي