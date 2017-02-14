living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سيزار" ابن وزير لبناني يتعرض للضرب في المدرسة!

14
FEBRUARY
2017
صورة تشبيهية
صورة تشبيهية
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ليديا حدرج 

يقدم الكاتب والمخرج والممثل المسرحي مارسيل غصن مسرحية إجتماعية جديدة عنوانها Cease Ceasar تتحدث عن موضوع "الواسطة" في لبنان حيث سيتناولها بشكل كوميدي ابتداءً من 10 آذار حتى 2 نيسان، من الجمعة إلى الأحد عند الثامنة والنصف مساءاً في مسرح الجميزة.
 
 
مسرحية Cease Ceasar تتحدث عن ابن وزير يُدعى سيزار تعرض للضرب في الصف من قبل أصدقائه، ويهدد الوزير (والد سيزار) مدير المدرسة بإغلاقها، عندها يتخذ المدير قراراً بطرد الأستاذ الذي كان غائباً أثناء العراك، لكن الأستاذ هدد بفضح سوء المعاملة في المدرسة على مواقع التواصل الإجتماعي... الوقت يمر ومدير المدرسة مضطر لأيجاد حل بأسرع وقت ممكن وإلا الوزير سوف يقوم بإغلاق المدرسة.
 
 
وقال مارسيل غصن في حديثٍ للجديد ان مسرحية Cease Ceasar تهدف إلى الإضاءة حول موضوع "الواسطة" في لبنان بطريقةٍ كوميدية وهذا يعني عدم التعرض لأولاد الوزراء مثلاً (حسب المسرحية)، مضيفاً: "متل ما بقول المثل اللبناني ناس بسمنة وناس بزيت".
 
 
وأضاف غصن "سوف أخوض في هذه المسرحية تجربة مع 14 ممثل تقريباً، وأرغب بخلق تفاعل جميل بالكوميدي من خلال عدة شخصيات مختلفة".
وتابع:"المسرح بالنسبة لي هو خلق عدة شخصيات في قصة هادفة وإمتاع الجمهور باللحظات الاخراجية والتمثيلية".
 
 
وعن كيفية إختيار مواضيع مسرحياته، ختم غصن حديثه بالقول: "الأفكار عادةً ما تأتي من قراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام أو ملاحظة قصص تحصل في حياتنا اليومية ومن ثم عرض هذه المشاكل على الجمهور بطريقة مضحكة لتوعيته".
 
 
ومن الأسماء المشاركة في هذا العمل: ألكس تاتاريان، نادين نجم، راكيل ناصيف، إليسا باخوص، إلسا أنطون، زينة قازان غودريسي، شانت باغداساريان، سينتيا زيادة، ريتشارد قديشو، طوني كيروز، كارول قهوجي، جويل فغالي، جوي حجلي.  
Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout