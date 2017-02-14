"سيزار" ابن وزير لبناني يتعرض للضرب في المدرسة!

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ليديا حدرج





يقدم الكاتب والمخرج والممثل المسرحي مارسيل غصن مسرحية إجتماعية جديدة عنوانها Cease Ceasar تتحدث عن موضوع "الواسطة" في لبنان حيث سيتناولها بشكل كوميدي ابتداءً من 10 آذار حتى 2 نيسان، من الجمعة إلى الأحد عند الثامنة والنصف مساءاً في مسرح الجميزة.

مسرحية Cease Ceasar تتحدث عن ابن وزير يُدعى سيزار تعرض للضرب في الصف من قبل أصدقائه، ويهدد الوزير (والد سيزار) مدير المدرسة بإغلاقها، عندها يتخذ المدير قراراً بطرد الأستاذ الذي كان غائباً أثناء العراك، لكن الأستاذ هدد بفضح سوء المعاملة في المدرسة على مواقع التواصل الإجتماعي... الوقت يمر ومدير المدرسة مضطر لأيجاد حل بأسرع وقت ممكن وإلا الوزير سوف يقوم بإغلاق المدرسة.

وقال مارسيل غصن في حديثٍ للجديد ان مسرحية Cease Ceasar تهدف إلى الإضاءة حول موضوع "الواسطة" في لبنان بطريقةٍ كوميدية وهذا يعني عدم التعرض لأولاد الوزراء مثلاً (حسب المسرحية)، مضيفاً: "متل ما بقول المثل اللبناني ناس بسمنة وناس بزيت".

وأضاف غصن "سوف أخوض في هذه المسرحية تجربة مع 14 ممثل تقريباً، وأرغب بخلق تفاعل جميل بالكوميدي من خلال عدة شخصيات مختلفة".

وتابع:"المسرح بالنسبة لي هو خلق عدة شخصيات في قصة هادفة وإمتاع الجمهور باللحظات الاخراجية والتمثيلية".

وعن كيفية إختيار مواضيع مسرحياته، ختم غصن حديثه بالقول: "الأفكار عادةً ما تأتي من قراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام أو ملاحظة قصص تحصل في حياتنا اليومية ومن ثم عرض هذه المشاكل على الجمهور بطريقة مضحكة لتوعيته".

ومن الأسماء المشاركة في هذا العمل: ألكس تاتاريان، نادين نجم، راكيل ناصيف، إليسا باخوص، إلسا أنطون، زينة قازان غودريسي، شانت باغداساريان، سينتيا زيادة، ريتشارد قديشو، طوني كيروز، كارول قهوجي، جويل فغالي، جوي حجلي.