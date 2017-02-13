living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مُنتج لبناني على لائحة أقوى الشخصيّات في العالم..

13
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت مجلة "Billboard" قائمتها السنويّة لأقوى الشخصيّات في العالم في مجال الإنتاج الموسيقي، وضمّت "Billboard's 2017 Power 100 List" إسم المُنتج العالمي اللبنانيّ الأصل وسيم صليبي المعروف بـ Tony Sal .

 

وجاء ترتيب صليبي في المرتبة الـ52 ، في لائحة جمعت أقوى مئة شخصيّة مؤثرة في العالم في مجال العمل الفنيّ، ليكون بذلك أوّل لبنانيّ يخترق هذه القائمة العالميّة وبمرتبة مُتقدّمة من الدخول الأوّل.

 

واختصر تقرير"Billboard" مسيرة وسيم صليبي المهنيّة، الذي شكّل إنضمامه إلى مجموعة " Maverick" لإدارة الأعمال في العام 2016 محطّة بارزة، وقد إعتُبر أحد المحرّكين الرئيسيّين في المجموعة، هو الذي تمكّن من خلال إدارته لأعمال النجم العالمي" Weeknd The " أن يُحقق إنتشاراً عالمياً للعمل الفنيّ  Starboy ومبيعات تخطّت الـ926 مليون دولار أميركيّ في الولايات المتحدّة الأميركيّة فقط.

 

وكان وسيم صليبي قد ضمّ إلى مجموعة" Maverick" مغنّي الراب "French Montana" ومجموعة من كُتّاب الأغاني والمُنتجين، ومنهم مُغنّي الراب "Belly" الذي سجّل تعاوناً مع النجمة "Beyonce" من خلال أغنية "6 Inch" في ألبوم "Lemonade" وأيضاً "Ben Billions" الذي شارك في إنتاج أغنية "Low Life" لـ"Future". وكما ضمّ أيضاً  المنتجين "DaHeala" و"Danny Boy Styles"، وهما من أبرز الأسماء التي تعاون معها " Weeknd The ".

 

وقد أضاء التقرير على شخصيّة وسيم صليبي الذي لم يُخْفِ سرّ نجاحه مُعتبراً أنّ شخصيّته المُحبّة للحياة العائليّة هي أساس لأيّ إرتباط حتّى لو كان مهنياً، مُشيراً: " من المُستحيل أن أتشارك العمل مع شخص لا أتشارك معه ليلة الميلاد". وتابع وسيم الذي يعيش الأبوّة حديثاً مع زوجته ملكة جمال أميركا للعام 2010 ريما فقيه :"الشراكة مع مجموعة"Maverick" كانت إستثنائيّة وتُشبه كلّ الأحداث المُميّزة التي طرأت على حياتي خلال هذين العامين. فبموازاة الإنجازات في العمل، إخترت عيش حياة مُتوازنة وتأسيس عائلة جميلة أنا وريما إيماناً منّي أنّ النجاح هو حبّ وعائلة أيضاً".

 

من جهتها، عبّرت ريما عن فخرها بإختراق شريك حياتها لهذه اللائحة قائلة:" هي المرّة الأولى التي أترك فيها طفلتي ريما لأكون إلى جانب وسيم في الحفل. وأنا أكيدة أنّه تاريخ مُميّز آخر في حياتي".

 

يُذكر أنّ لجنة ضمّت مجموعة من كبار الصحافيّين والمُحرّرين حدّدت الأسماء وترتيبها بناءً لمعايير مُختلفة تشمل المسيرة المهنيّة والنموّ داخل الشركات وقوّة التأثير بشكل عام في عالم الموسيقى، أضف إلى إنعكاس الهويّة الشخصيّة والحضور الفعّال عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي.

 

تجدر الإشارة أنّ إدارة "Billboard" أقامت حفلاً جمع أقوى شخصيّات العام في " Cecconi’s "في لوس أنجلوس، وقد حضر المُنتج وسيم صليبي برفقة عقيلته ريما فقيه صليبي في إطلالة أولى لها بعد الولادة.


بوابة الفجر
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout