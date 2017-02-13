مُنتج لبناني على لائحة أقوى الشخصيّات في العالم..

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كشفت مجلة "Billboard" قائمتها السنويّة لأقوى الشخصيّات في العالم في مجال الإنتاج الموسيقي، وضمّت "Billboard's 2017 Power 100 List" إسم المُنتج العالمي اللبنانيّ الأصل وسيم صليبي المعروف بـ Tony Sal .

وجاء ترتيب صليبي في المرتبة الـ52 ، في لائحة جمعت أقوى مئة شخصيّة مؤثرة في العالم في مجال العمل الفنيّ، ليكون بذلك أوّل لبنانيّ يخترق هذه القائمة العالميّة وبمرتبة مُتقدّمة من الدخول الأوّل.

واختصر تقرير"Billboard" مسيرة وسيم صليبي المهنيّة، الذي شكّل إنضمامه إلى مجموعة " Maverick" لإدارة الأعمال في العام 2016 محطّة بارزة، وقد إعتُبر أحد المحرّكين الرئيسيّين في المجموعة، هو الذي تمكّن من خلال إدارته لأعمال النجم العالمي" Weeknd The " أن يُحقق إنتشاراً عالمياً للعمل الفنيّ Starboy ومبيعات تخطّت الـ926 مليون دولار أميركيّ في الولايات المتحدّة الأميركيّة فقط.

وكان وسيم صليبي قد ضمّ إلى مجموعة" Maverick" مغنّي الراب "French Montana" ومجموعة من كُتّاب الأغاني والمُنتجين، ومنهم مُغنّي الراب "Belly" الذي سجّل تعاوناً مع النجمة "Beyonce" من خلال أغنية "6 Inch" في ألبوم "Lemonade" وأيضاً "Ben Billions" الذي شارك في إنتاج أغنية "Low Life" لـ"Future". وكما ضمّ أيضاً المنتجين "DaHeala" و"Danny Boy Styles"، وهما من أبرز الأسماء التي تعاون معها " Weeknd The ".

وقد أضاء التقرير على شخصيّة وسيم صليبي الذي لم يُخْفِ سرّ نجاحه مُعتبراً أنّ شخصيّته المُحبّة للحياة العائليّة هي أساس لأيّ إرتباط حتّى لو كان مهنياً، مُشيراً: " من المُستحيل أن أتشارك العمل مع شخص لا أتشارك معه ليلة الميلاد". وتابع وسيم الذي يعيش الأبوّة حديثاً مع زوجته ملكة جمال أميركا للعام 2010 ريما فقيه :"الشراكة مع مجموعة"Maverick" كانت إستثنائيّة وتُشبه كلّ الأحداث المُميّزة التي طرأت على حياتي خلال هذين العامين. فبموازاة الإنجازات في العمل، إخترت عيش حياة مُتوازنة وتأسيس عائلة جميلة أنا وريما إيماناً منّي أنّ النجاح هو حبّ وعائلة أيضاً".

من جهتها، عبّرت ريما عن فخرها بإختراق شريك حياتها لهذه اللائحة قائلة:" هي المرّة الأولى التي أترك فيها طفلتي ريما لأكون إلى جانب وسيم في الحفل. وأنا أكيدة أنّه تاريخ مُميّز آخر في حياتي".

يُذكر أنّ لجنة ضمّت مجموعة من كبار الصحافيّين والمُحرّرين حدّدت الأسماء وترتيبها بناءً لمعايير مُختلفة تشمل المسيرة المهنيّة والنموّ داخل الشركات وقوّة التأثير بشكل عام في عالم الموسيقى، أضف إلى إنعكاس الهويّة الشخصيّة والحضور الفعّال عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة أنّ إدارة "Billboard" أقامت حفلاً جمع أقوى شخصيّات العام في " Cecconi’s "في لوس أنجلوس، وقد حضر المُنتج وسيم صليبي برفقة عقيلته ريما فقيه صليبي في إطلالة أولى لها بعد الولادة.



بوابة الفجر