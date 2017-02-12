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والدة جورج كلوني تعبّر عن مفاجأتها بحمل امل علم الدين... ماذا قالت؟

12
FEBRUARY
2017
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كشفت تقارير اعلامية اميركية أن نينا والدة النجم جورج كلوني أعربت عن مفاجأتها بحمل زوجة ابنها اللبنانية امل علم الدين.


وعبّرت عن سعادتها لحمل امل بعد عامين من الزواج قائلةً: "زوجي وأنا سعيدان للغاية.. من الرائع أن يصبح لدينا صبي وفتاة في وقت واحد".

يُشار الى انه بعد زواجه الأول في التسعينات، أخذ كلوني قراراً حاسماً بعدم الزواج ثانيةً. إلا أنّ أمل علم الدين غيرت قراره.

وكان النجم أعلن أنّه لن يصبح يوماً أباً. لكنّ زوجته لبنانية الأصل حامل بتوأم. فما السرّ؟ قد يكون لوالديّ أمل بارعة ورمزي علم الدين دور في هذا الشأن بحسب مجلة "غالا" الفرنسية.

فقد ذكرت أنّ جورج كلوني ارتبط، بعد أن تزوج أمل، بعائلة كاملة تضمّ الشقيقين سامر وزياد والشقيقة الصغرى تالا إضافة إلى الأب والأم.

وأشارت إلى أنّ الأب قال للعروسين خلال حفل زفافهما: «والآن، حان الوقت لتأسيس عائلة».

وفي حديث صحافي أجري معه العام الماضي، أشار جورج كلوني إلى أنّ زوجته تحبّ قضاء أوقاتها بين لوس أنجليس حيث تقوم بعملها وبريطانيا حيث تلتقي بشكل دائم أفراد عائلتها وأصدقاءها.

يُذكر أن رمزي علم الدين يدرّس مادة العلوم التجارية في الجامعة الأميركية في بيروت. أما بارعة مكناس فهي وجه تلفزيوني وصحافي معروف.

(لها )

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