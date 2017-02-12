خلاف ساخن بين نجمين بسبب "فالنتاين"

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وقع خلاف حاد بين النجمين رامي صبري وأحمد سعد حول من يتصدر الـ"أفيشات" (بوسترات/ملصقات دعائية) للحفلة التي يشاركان في احياءها بمناسبة "يوم الحب" (فالنتاين).



وأعلن صبري أنه نجم الحفل الوحيد والأعلى سعراً، وأن الحفل يباع باسمه فقط وليس باسم سعد أو غيره ممن يشارك فيه.

ورد سعد قائلاً: "حب الناس وتقديرهم أهم بكثير من بوستر حفل، والجمهور هو من يصنع نجومية الفنان وليست بوسترات الحفلات، ويكفيني أنني على مدار تاريخي لم أركز في كيفية وضع اسمي على بوسترات حفلاتي بقدر ما يهمني إسعاد جمهوري لأنه هو مقياس نجاحي الفني".

(لها)