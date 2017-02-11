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ندى عماد خليل -

ماغي بو غصن شكلت علامة مضيئة في عالم التمثيل،وحالة خاصة في التواضع والاخلاق العاليّة. عندما تجالسها يظهر اليك بوضوح كم أنها إنسانة شفافة ومتصالحة مع نفسها،وتملك سحراً خاصا لا يستطيع ان يقاومه أحد سواء أحبها أم لا.

■ ما رأيك بمسلسل "الشقيقتان" وبالممثلين فيه ؟

- انا سعيدة جداً بالأصداء الايجابية حوله ،وشعرت كأنه من بطولتي أنا وأكثر.وكما يقال:"إن المكتوب يُقرأ من عنوانه " والمسلسل واضحة معالمه منذ اولى حلقاته،والقصة تتضمن أحداثاً شيقة، والكاستينغ رائع من نادين الراسي إلى باسم مغنية ومازن معضم وسارة أبي كنعان وزينة مكي وسيرينا الشامي ونيكولا مزهر والنجوم الكبار من رلى حمادة إلى جوزف بو نصار ورندا الاسمر وغيرهم،أما الاخراج فهو رائع وأنيق وشهادتنا مجروحة بالمخرج سمير حبشي،والانتاج لم يبخل على العمل،والناس يتحدثون على السوشال ميديا عن جماليّة الصورة وسلاسة الحوار وأداء الممثلين وغير ذلك...

■ أستغرب البعض أنك هنأت الممثلين على تويتر، علماً أنك لست مشاركة في العمل ولكنك معنيّة به من الناحيّة الانتاجيّة؟!

- أنا أعتبر أن نجاح أي عمل درامي هو نجاح لنا جميعاً حتى وإن لم أكن مشاركة فيه.وأتى الاستغراب بشكل ايجابي، صدقيني أنا من الاشخاص الذين ينظرون إلى البعيد ويعتمدون على أحاسيسهم،اليوم هناك موجة وهي أن الكل ينتقد الكل، والكل يشتم الكل،ولكنها زائلة بدون أي شك،وبالنتيجة لا يصح إلا الصحيح وإن لم نضع ايدينا بأيدي بعضنا البعض فلن نصل الى النجاح،وكل شخص ناجح اتمنى ان نعمل معه،وأقول مثلاً :"يا الله رح موت لاشتغل مع رلى حماده"،وأحب أن اؤدي دور الاخت لسارة أبي كنعان خصوصاً لوجود تشابه بيننا،وأحب أن اشارك نادين الراسي ومازن معضم وباسم مغنية ونيكولا مزهر، ولست اتكلم فقط عن الاشخاص الذين يعملون في شركة "إيغل فيلمز" ، بل عن كل شخص ناجح...وأنا دائماً أتصل بمن يطلون في أي عمل درامي وبالقيمين عليه لأقول لهم:"مبروك نجاحكم"، فهم رفاقي وزملائي وأنا ممن يقدرون تعب الاخر، فأنا ممثلة وأم، أنهض عند الساعة الخامسة صباحاً من أجل عملي وأبقى أحياناً حتى أخر الليل.من لديه كلمة طيبة فليقلها أو فليصمت،ومن يحب الاخر ويكون حريصاً عليه يستطيع أن يتصل به ويلفت نظره أو يعطيه ملاحظة ما من غير أن يعرف ذلك أحد، فمن "بيخ السم" على الاخر يكون وكأنه يقتله.وأنا عندما أفرح لغيري يكون فرحي مضاعفاً،لأنني أفرح من أجله ومن أجلي...أما بالنسبة إلى الناحيّة الانتاجيّة فأنا فخورة جداً بـ"إيغل فيلمز"، لأنني أعرف جيداً "دماغ وفكر ورؤية" زوجي جمال سنّان، وأعرف كم يحب الدراما ويقدر الممثل اللبناني، خصوصاً وأن عنده ممثلة في البيت ويعرف كم تتعب وتعاني،هو يقدّر تعب الصغير والكبير،ويقول لي دائما:"الدراما اللبنانية يجب أن تدخل الى الوطن العربي وتكسر الدنيا"،هذه رؤيته وكلنا يجب ان تكون"ايدنا يإيدو"،هو لا يتهاون بأدق التفاصيل وهذا الامر واضح على الشاشة،هناك اخلاص في الانتاج ورؤية درامية صحيحة وانا كممثلة فخورة به جداً.

■ ستطلين في دور البطولة في مسلسل "كراميل" في شهر رمضان المقبل؟..

- نعم،وبدأنا تصويره منذ فترة وهو من اللايت كوميدي والرومنسي وفكرته جديدة ومجنونة، ويشارك فيه معي ظافر عابدين وكارمن لبس وطلال الجردي وجيسي عبده وكارين سلامة وبيار داغر وبيار شمعون وبونيتا سعادة وغيرهم،أما الاخراج فهو لإيلي حبيب الذي أحب العمل معه كثيراً.

■ هو مخرج فيلم "ولعانة" الذي كتبته كلود صليبا ، ولذي يعرض في الصالات حالياً!

- نعم، والحمدلله الاصداء حول الفيلم ايجابيّة جداً ونسبة المشاهدة مرتفعة كثيراً، وأجواء تصويره كانت رائعة مع كارلوس عازار ووسام صباغ وحسين مقدم وكريستيان الزغبي والكبار الذين هم بمثابة أساتذة لنا مثل سمارة نهرا وبيار شمعون وجورج دياب.وهو-أي الفيلم-اردناه تحية كبيرة لعناصر الدفاع المدني والقينا الضوء من خلاله على مهماتهم والصعوبات التي تواجههم في اشغالهم.

■ درامياً تشاركين أيضاً في مسلسل "ثورة الفلاحين"...

- أشارك فيه كضيفة شرف وأؤدي فيه شخصية مختلفة جداً مع شخصيتي في "كراميل"...

■ فلنتكلم قليلا عن حملة التوعية "حتى ما اشتقلك يوم" التي قمت بها مع الفنان ناجي الاسطا.

- هي حول عدم استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة"don’t text and drive"،وأنا لا اتردد أبداً للمشاركة في حملات التوعية،ومن الاشخاص الذين يتقيدون بقوانين السير،لا أسرع في القيادة وأضع حزام الامان،وطبعاً لا استخدم هاتفي أثناء القيادة وذلك حفاظاً على سلامتي وسلامة الاخرين.

■ ابنك ريان وابنتك يارا يحبان التمثيل وانت تشجعينهما.

- أكيد أشجعهما، وكان لريان إطلالة في فيلم "بينغو" حيث أدى فيه مشهداً طويلاً يتضمن كلاماً واداء، والكل أحبه قبل أن يعرف أنه ابني، علماً أن المخرج ايلي حبيب اخضعه للكاستينغ واختاره من بين عدد من الاولاد.وليارا تجارب أيضاً،أنا أشجعهما شرط أن لا يتعارض ذلك مع دراستهما.