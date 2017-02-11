بالصورة ... شام ابنة اصالة نصري تفجر مفاجأة!

A + A -

بعد سنوات من المقاطعة، اخيراً التقت شام الذهبي، ابنة اصالة نصري، بوالدها ايمن الذهبي في لبنان.

وفاجأت شام الجمهور بنشرها صورة تجمعها مع والدها وعلقت عليها قائلة: “والدي”.

وشام التي تعيش في مصر منذ سنوات كانت على خلاف مع والدها ايمن الذهبي منذ فترة طويلة كما انها دخلت القفص الذهبي وتزوجت من الشاب المصري احمد الجوهري بغياب والدها.

وكانت الساحة الفنية قد شهدت حرباً كلامية كبيرة بين اصالة وايمن الذهبي منذ اندلاع الحرب في سوريا.

نذكر ان اصالة كانت قد تزوجت من أيمن الذهبي وأنجبت “شام” (1992)، و “خالد” (1998) ليعودا وينفصلا سنة 2005.