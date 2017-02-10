بالصورة- سيف الدين سباعي يعترف بعلاقة حب جديدة! من هي المذيعة اللبنانية التي خطفت قلبه؟

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لها-

عبر حسابه على موقع الصور انستغرام نشر الممثل السوري سيف الدين سباعي صورة له مع المذيعة اللبنانية كريستين حبيب في خطوة فاجأت المتابعين.

فقد تردد مؤخراً، أن الأمور بين السباعي وبين طليقته سلافة معمار إلى حلحلة، خصوصاً بعد وفاة والده وحضور سلافة العزاء، لكن سباعي فاجأ الجميع واعترف بعلاقة حب جديدة تجمعه بالمذيعة اللبنانية.

وكتب السباعي تعليقاً على الصورة التي نشرها مع حبيب: مضت سنة منذ ٩/٢/٢٠١٦... سنة من الحب... والمزيد المزيد من الحب

يذكر ان كريستين استقالت أخيراً من تلفزيون الجديد ولم تحدد بعد وجهتها المقبلة.