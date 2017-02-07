احدى مشتركات برنامج 'نقشت' المثير للجدل تخرج عن صمتها !

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ماذا قالت عن البرنامج بعد انتهاء عرضه؟

شاشة نيوز- وكالات- بعد انتهاء الموسم الاول من برنامج "take me out - نقشت"، وفوز الشابة رِوى بلتجي مع الشاب جو جرجس ردّت على كلّ من انتقد البرنامج ووجّه إساءات له، عبر حسابها الخاصّ على تطبيق الصور "انستغرام".

وقالت روى في تعليقها: "أوّلا أريد أن أشكر كلّ من شاهدني وشجعني، أنت قدّمتم لنا الدّعم والحماس. وللذين لم يحبّوني، أنا أحترم رأيكم. أمّا للذين بهدلوا البرنامج والمشتركات وسببّوا الاذى بكلامهم، فلن أردّ عليهم، ولكن إن كنتم مستاءون، لماذا تشاهدون؟ كرمال صحتكم وضغطكم لا يجب أن تغضبوا. نحن قلبنا كبير ويتسّع للجميع، من أحبّنا ومن لم يحبّنا!".