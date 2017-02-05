بالصور: لن تصدق كيف طلب يد رئيسة مجلس إدارة " الجديد"!

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ارتبطت رئيس مجلس إدارة قناة الجديد الإعلامية كرمى تحسين خياط، رسميا حيث اعلنت خطوبتها من رجل الأعمال محمد الترك عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

وعلى ما يبدو أن خياط تعيش قصة حب مميزة، حيث حرص الترك أن يتقدم لها بالزواج بطريقة لافتة. إذ صعد إلى سطح مبنى قناة الجديد الكائن في وطى المصيطبة وقد نزل بواسطة الحبال إلى نافذة مكتب “خياط” الموجود في الطابق السابع من المبنى عينه، ومعه يافطة مكتوب عليها عبارة: “Would you marry me؟” حيث كانت معالم الصدمة واضحة على خياط وعادت ووافقت على عرض الزواج.

وقد نشرت الإعلامية دارين شاهين عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام” صورة من خطوبة مديرة الأخبار في قناة “الجديد” الاعلامية كرمى خياط.n وأرفقت شاهين الصورة بالتعليق التالي: “مبروك حبيبتي”.

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