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بالصور: الممثلة السورية مضرجة بدمائها في دمشق!

4
FEBRUARY
2017
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تداولت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية سحر فوزي مضرجة بدمائها، قبل ان يتبين ان الصورة من احد مشاهد مسلسل "وردة شامية" من بطولة النجمتين سلافة معمار وشكران مرتجى.


ونشرت صفحة المسلسل على موقع "فيسبوك" صورة فوزي تحت تعليق: "الضحية الأولى"، علماً أن العمل الدرامي حمل روح "ريّا وسكينة" ولكن بطابع "البيئة الشامية"، وبخطوط درامية وحبكة تبتعد باكرا عن العمل المصري التاريخي الذي قدّم في المسرح وعلى الشاشتين الذهبية والفضية، عبر أحداث فتقود الأختين إلى سلسلة من الجرائم في حارات دمشق القديمة.

وتؤدي فوزي شخصية "عزيزة" زوجة والد الشقيقتين "وردة" (سلافة معمار) و"شامية" (شكران مرتجى)، والتي تعرضهما لظلم كبير وتطاردهما حتى بعد هربهما منها.

يشار الى أن المسلسل من انتاج "غولدن لاين"، وكتابة مروان قاووق وإخراج تامر إسحق، وتشارك فيه ترسانة من الممثلين السوريين واللبنانيين مثل سلّوم حدّاد ونادين خوري ويوسف حدّاد وعلاء قاسم ونادين تحسين بك وآية طيبا ومحمد خير الجرّاح وزهير رمضان ومعتصم النهار وسعد مينه وجلال شمّوط وروعة ياسين ومجدي مشموشي وطلال مارديني وسميرة بارودي وضحى الدبسّ وجيانا عنيد وعلي سكّر ولينا حوارنة وهيا مرعشلي وأيمن بهنسي ومحمد قنوع واكرم الحلبي وطارق المرعشلي وخالد حيدر ومأمون الفرخ وزينة بارافي وسواهم.

 

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