بالصور - هذه الطفلة بين يدي دريد لحّام اصبحت نجمة لبنانية حسناء.. من هي؟

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شاركت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة من طفولتها جمعتها وشقيقتها اماندا بالفنّان السوري القدير اثناء طفولتهما.

ونشرت الصورة عبر حسابها على تطبيق "انستغرام"، حيث بدت واختها طفلتين مفعمتان بالجمال والبراءة، ولم تتخطيا سن الخامسة.

وأردفت الصورة بتعليق جاء فيه: "انا وإختي أماندا بصورة مع الفنان الرائع دريد لحام".

بدأت الكيك (28 عاماً) مشوارها الفني في عام 2010 بمسلسل "عصر الحريم"، بعدما اكتشفها المخرج اللبناني سمير حبشي عندما كان استاذها في الجامعة قسم إخراج.

ومن أبرز مسلسلاتها التلفزيونية :"صرخة روح" الجزء الرابع، و"يا ريت"، و"سمرا" و"مولانا العاشق"، و"فرصة ثانية"، وغيرها من الأعمال الدرامية.

وقدّمت في السينما فيلمي "السيدة الثانية" و"مدام بامبينو".

(لها)