فؤاد يمين: "يا عالم انا امي واختي مشاركين ببرنامج "نقشت" اذا ما بتعرفو"!!

A + A -

رد مقدم البرامج فؤاد يمين في حلقة من برنامجه الساخر BBCHI على الانتقادات التي طال برنامج نقشت الذي يقدمه قائلاً :"في شغلة غريبة كتير كأنو الأولويات بالبلد بدنا نرجع نشتغل عليها شو الأولوية هل الأولوية هيي هيدا البرنامج اللي عم يفسد الأخلاق أو في كتير أمور نحنا ساكتين عنا ما حدا بيفتح تمو وما حدا بيجيب سيرتها ومنلتهي يمكن أكتر بقصص بلاطعمة عن القصص اللي عنجد إلها طعمة.. الكل عم يسألوني إنتا بتقبل يعني إنو إمك وإختك يحضرو هالبرنامج يا عالم انا امي واختي مشاركين بالبرنامج اذا ما بتعرفو "دعد" إمي، وإيفون اختي..حاجي تلعبوها انو بيحضرو ما بيحضرو ،اي بيحضرو وبينبسطو وبيضحكو، بشرفكن".