بالتفاصيل.. ماذا حصل مع طوني عيسى؟!

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زكية الديراني

مع إنطلاق برمجتها الخريفية، خصصت قناة «الجديد» مجموعة برامج فنية تستقبل فيها نجوماً وتحاورهم في إطار ترفيهي وكوميدي. يومها أوجدت المحطة برنامجاً جديداً يحمل إسم «أهلية بمحليّة» (الجمعة 21:30) وقدّمه طوني عيسى. العمل يدور في إطار البرامج الحوارية مع بعض الاستكشات الترفيهية التي يقوم بها الضيف. يحاول عيسى أن «يسبّع الكارات»،

إذ عُرف في مجال التمثيل ولاحقاً إنتقل إلى الغناء، ثم دخل عالم تقديم الأعمال التلفزيونية للمرة الأولى ووقف أمام الكاميرا. رغم بذله مجهوداً واضحاً ليُثبت إسمه في البرامج، إلا أن عيسى لم يبرع في ذلك العالم وبقيت خطوته في إطار التجربة فحسب. وقّع الممثل على تقديم الموسم الأوّل من «أهلية بمحليّة» الذي يتابع حلقاته حالياً، لكن في الموسم الثاني لن يطلّ عيسى فيه. فالقائمون على البرنامج لم يتفقوا مع الممثل على حلقات جديدة تنطلق قريباً وتستمرّ لحلول شهر رمضان المقبل. في حديث لـ «الأخبار» يوضح عيسى سبب عدم تقديمه الموسم الثاني بأنه منشغل بتصوير المسلسلات، قائلاً «لا وقت لديّ لأعود إلى «أهلية بمحليّة»». إذاً، تبحث قناة «الجديد» عن وجه لتقديم مجموعة حلقات أخرى، فعلى من سيقع الخيار؟