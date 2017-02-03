living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - هل تذكرون هدى شقيقة فيروز... لن تصدقوا كيف اصبحت!

3
FEBRUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صوراً للفنّانة اللبنانية القديرة هدى حدّاد شقيقة سفيرة لبنان الى النجوم السيدة فيروز، بعد غياب طويل عن الظهور العلني.
 
 
وأظهرت الصور حدّاد (72 عاماً) بإطلالة انيقة حافظت فيها على حضورها الناعم على رغم تقدمها في العمر، علماً أنها تصغر السيدة فيروز بـ8 سنوات.
 
ولازمت اختها الفنانة الكبيرة فيروز في جل اعمالها الفنية و ان اكتفت احياناً بأدوار قصيرة ولكن هدا لم يمنع من أنها حققت لنفسها الكثير من المجد والشهرة التي تصاحب كل من غنى للرحابنة أو وقف مشاركاً لفيروز في أعمالها الضخمة الناجحة من أفلام ومسرحيات .
 
كما قامت بتمثيل مجموعة من المسلسلات التلفزيونية اللبنانية مثل مسلسل "أيام الدراسة" مع علي الخليل و لمياء فغالي ودارينا الجندي وإبراهيم مرعشلي وأحمد الزين وليلى كرم. و مسلسل من يوم ليوم سنة جزءاول 1972 والجزء الثاني سنة 1979 وقامت بالغناء مع اختها فيروز في مسرحية ميس الريم ولولو و سهره حب ومسرحية بترا في 1977. كدلك مسرحية أخر أيام سقراط لمنصور رحباني سنة 1998 و اخيرا اوبرا الضيعة سنة 2009 . وقدمت البرنامج الغنائي دفاتر الليل 1971. كما شاركت الفنان رياض شرارة في تقديم البرنامج الإستعراضي "ساعة و غنّيّة"، و فيه غنت للمرة الأولى أغنية "خليني حبك" من كلمات زياد الرحباني.
 
واشتركت في المدرسة الفنية الرحبانية ابتداءً من مسرحية "دواليب الهوى" عام ،1962 وكانت تمثل البنت الريفية البريئة بوجهها الحيوي الشاعري الذي يفيض حيوية وأنوثة وبراءة. وقد غنت مجموعة من الأغاني الخفيفة في المسرحيات والاسكتشات التلفزيونية نذكر منها في إحدى الاسكتشات أغنية "درج الياسمين يا طالع طالع، درج الياسمين لعندو طالع، حبينا كتير وانطرنا كتير وعدنا تلاقينا ع درج الياسمين". هذه الأغنية مميزة جداً باللحن والتوزيع والكلمات والأداء، إنها أغنية مرحة وعذبة وتثير مشاعر الحب، هذه الأغنية تجعلنا نعيش في عالم وردي وكأننا ننتظر أن نعيش قصة حب حتى ولو في الخيال. كما أدت أيضاً أغنية وردية أخرى في مسرحية "قصيدة حب" اسمها "اسمي خبيتو بنسمة وقلتلها غيبي مين اللي سرقلي اسمي وعطيو لحبيبي".
 
أيضاً كان للفنانة هدى حداد حوارات نثرية في جميع المسرحيات، ابتداءً من مسرحية "بياع الخواتم" حتى "بترا" 1977 إما شخصية ثانية أو ثالثة. كما أدت أغاني حقيقية مثل "رزق الله ع العربيات" و"ع الشارة تلاقينا". إن وجود شخصية بريئة مثل هدى حداد ضروري لاكتمال المسرح الغنائي الشاعري البريء البعيد عن الإثارة والفتنة.
 
وقدمت عدداً من المسلسلات والأغاني في الثمانينيات والتسعينيات، من ابرزها "بيني وبينك يا هالليل"، "يابياعة"، "لا يسمعنا حدا"، "لينا ويا لينا"، "لو أنا سعيدة". أيضا قامت بآداء حفلات غنائية في لبنان، كما قامت بتمثيل مجموعة من المسلسلات التلفزيونية اللبنانية.
 
(لها)
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout