بالصور - هل تذكرون هدى شقيقة فيروز... لن تصدقوا كيف اصبحت!

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تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صوراً للفنّانة اللبنانية القديرة هدى حدّاد شقيقة سفيرة لبنان الى النجوم السيدة فيروز، بعد غياب طويل عن الظهور العلني.

وأظهرت الصور حدّاد (72 عاماً) بإطلالة انيقة حافظت فيها على حضورها الناعم على رغم تقدمها في العمر، علماً أنها تصغر السيدة فيروز بـ8 سنوات.

ولازمت اختها الفنانة الكبيرة فيروز في جل اعمالها الفنية و ان اكتفت احياناً بأدوار قصيرة ولكن هدا لم يمنع من أنها حققت لنفسها الكثير من المجد والشهرة التي تصاحب كل من غنى للرحابنة أو وقف مشاركاً لفيروز في أعمالها الضخمة الناجحة من أفلام ومسرحيات .

كما قامت بتمثيل مجموعة من المسلسلات التلفزيونية اللبنانية مثل مسلسل "أيام الدراسة" مع علي الخليل و لمياء فغالي ودارينا الجندي وإبراهيم مرعشلي وأحمد الزين وليلى كرم. و مسلسل من يوم ليوم سنة جزءاول 1972 والجزء الثاني سنة 1979 وقامت بالغناء مع اختها فيروز في مسرحية ميس الريم ولولو و سهره حب ومسرحية بترا في 1977. كدلك مسرحية أخر أيام سقراط لمنصور رحباني سنة 1998 و اخيرا اوبرا الضيعة سنة 2009 . وقدمت البرنامج الغنائي دفاتر الليل 1971. كما شاركت الفنان رياض شرارة في تقديم البرنامج الإستعراضي "ساعة و غنّيّة"، و فيه غنت للمرة الأولى أغنية "خليني حبك" من كلمات زياد الرحباني.

واشتركت في المدرسة الفنية الرحبانية ابتداءً من مسرحية "دواليب الهوى" عام ،1962 وكانت تمثل البنت الريفية البريئة بوجهها الحيوي الشاعري الذي يفيض حيوية وأنوثة وبراءة. وقد غنت مجموعة من الأغاني الخفيفة في المسرحيات والاسكتشات التلفزيونية نذكر منها في إحدى الاسكتشات أغنية "درج الياسمين يا طالع طالع، درج الياسمين لعندو طالع، حبينا كتير وانطرنا كتير وعدنا تلاقينا ع درج الياسمين". هذه الأغنية مميزة جداً باللحن والتوزيع والكلمات والأداء، إنها أغنية مرحة وعذبة وتثير مشاعر الحب، هذه الأغنية تجعلنا نعيش في عالم وردي وكأننا ننتظر أن نعيش قصة حب حتى ولو في الخيال. كما أدت أيضاً أغنية وردية أخرى في مسرحية "قصيدة حب" اسمها "اسمي خبيتو بنسمة وقلتلها غيبي مين اللي سرقلي اسمي وعطيو لحبيبي".

أيضاً كان للفنانة هدى حداد حوارات نثرية في جميع المسرحيات، ابتداءً من مسرحية "بياع الخواتم" حتى "بترا" 1977 إما شخصية ثانية أو ثالثة. كما أدت أغاني حقيقية مثل "رزق الله ع العربيات" و"ع الشارة تلاقينا". إن وجود شخصية بريئة مثل هدى حداد ضروري لاكتمال المسرح الغنائي الشاعري البريء البعيد عن الإثارة والفتنة.

وقدمت عدداً من المسلسلات والأغاني في الثمانينيات والتسعينيات، من ابرزها "بيني وبينك يا هالليل"، "يابياعة"، "لا يسمعنا حدا"، "لينا ويا لينا"، "لو أنا سعيدة". أيضا قامت بآداء حفلات غنائية في لبنان، كما قامت بتمثيل مجموعة من المسلسلات التلفزيونية اللبنانية.

(لها)