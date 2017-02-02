جورج كلوني لن يأتي إلى لبنان.. والسبب؟!

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كشفت مصادر خاصة أن شخصية سياسية لبنانية لها انتشارها وسمعتها الطيبة وعلاقاتها الدولية، دعت الممثل العالمي جورج كلوني، وزوجته المحامية من أصل لبناني أمل علم الدين، لزيارة لبنان، في نهاية شهر شباط/فبراير الجاري، وتمت الموافقة من قبلهما على أساس أن تكون المحطة الأولى في بيروت، وتدوم لأيام قبل القيام بجولة على بعض المناطق اللبنانية، خلال فترة تمتد إلى أسبوع كامل.

وأكدت المصادر أن كلوني أبلغ الشخصية السياسية قبل أسبوع، أنه سيضطر للاعتذار عن الحضور إلى بيروت بفعل حمل أمل، وعدم التمكن بعد استشارة طبيبها المشرف على حملها من التنقل خلال ساعات طويلة بالطائرة، وتعرض الزوجة للأرهاق، ووعد بزيارة في مرحلة لاحقة إلى بلد زوجته الأم.

وأوضحت المصادر أن رجل السياسة اللبناني رصد مبلغًا كبيرًا من المال، لتسديد إقامة تلك الزيارة من الإقامة حتى بطاقات السفر، لكن الاعتذار من قبل كلوني جعله يلغي كل التحضيرات.

(المغرب اليوم)